Ukrainan presidentti julkaisi videon viimeöisistä iskuista Venäjälle.
Presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Ukraina on tehnyt iskuja useisiin venäläiskohteisiin viime yönä.
24:48Tämä Pietarin iskusta tiedetään. Keskustelemassa MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki sekä ulkomaantoimittaja Jouko Luhtala.
Iskujen kohteiden joukossa oli Zelenskyin mukaan myös Pietarin öljyterminaali. Zelenskyi julkaisi somejulkaisussaan koostevideon, jossa terminaalissa näkyy useita räjähdyksiä.
Pietarin öljyterminaali-iskun nostattama savupatsas on näkynyt näyttävästi tänään Pietarissa, jossa alkaa Pietarin kansainvälinen talousfoorumi. Pietarissa herättiin myös yöllä aamukolmen aikaan ilmahälytykseen.
Pietarin talousfoorumi on yksi Venäjän tärkeimpiä vuosittaisia taloustapahtumia, jonka yksi pääpuhujista on huomenna presidentti Vladimir Putin.