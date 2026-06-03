Venäjä on torjunut 354 ukrainalaista droonia yön aikana, venäläiset uutistoimistot kirjoittavat.
Ukraina on tehnyt jälleen laajoja drooni-iskuja Venäjälle. Uutistoimisto Reuters raportoi venäläislähteisiin nojaten, että Venäjä on torjunut yhteensä 354 ukrainalaista droonia yön aikana.
Venäjä sanoo ampuneensa viime yönä alas yli viisikymmentä lennokkia Leningradin alueella, jossa sijaitsee tärkeää energia-infrastruktuuria, mukaan lukien suuri öljyjalostamo.
Hyökkäys Pietariin tuskin on sattumaa, sillä tänään kaupungissa järjestetään Pietarin kansainvälisen talousfoorumin avajaiset, joka on Venäjän presidentin Vladimir Putinin isännöimä vuosittainen konferenssi yritysjohtajille ja hallituksen edustajille.
Ukrainan iskun aiheuttama savupatsas erottui näkyvästi Pietarin keskustassa keskiviikkoaamuna.Reuters
Pietarilaiset heräsivät räjähdyksiin
Pietarilaismedian Fontankan mukaan Pietarissa julistettiin ilmahälytys noin kolmelta yöllä. Pietarilaiset heräsivät jyrinään ja räjähdyksenomaisiin ääniin.
Uutistoimisto Reutersin mukaan useita ihmisiä on loukkaantunut drooni-iskuissa infrastruktuuriin.
Venäjän hätätilanteiden varoitus- ja torjuntajärjestelmä suositteli keskiviikkoyönä ja aamulla kansalaisille poistumista avoimilta alueilta, suojautumista tiloihin, joissa on kantavia seiniä, poistumista ikkunoiden luota sekä välttämään tuntemattomien esineiden nostamista kaduilla.