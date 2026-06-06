Pietarin talousfoorumin aikana toteutetut laajat drooni-iskut ovat asiantuntijan mukaan osa Ukrainan psykologista sodankäyntiä. Tavoitteena on osoittaa, ettei edes presidentti Vladimir Putinin kotikaupunki ole täysin turvassa.
Venäjän mukaan Ukraina on iskenyt sadoilla drooneilla muun muassa Pietariin ja Moskovaan.
Asevoimat kertoo ilmatorjunnan pudottaneen pelkästään Pietarin alueella lähes 90 lennokkia.
Myös Moskovan alueella on varhain tänään torjuttu drooneja, kertoo Moskovan pormestari.
Iskujen ajankohta ei ole sattumaa
Pietarissa on vielä tänään käynnissä Venäjän talousfoorumi, jossa puhui eilen presidentti Vladimir Putin.
– Ajankohta ei tietenkään ole sattumaa. Ukraina tietää, että yksittäinen drooni ei muuta sodan kulkua. Sen sijaan se voi vaikuttaa siihen, miltä Venäjä vaikuttaa omille kansalaisilleen, ulkomaan vierailijoille ja Venäjän eliitille, toteaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen MTV Uutisille.
1:29Vanhasen mukaan Ukrainan drooni-iskut tähtäävät Venäjän imagoon.
Pietarissa on jouduttu sulkemaan ilmatilaa, rajoittamaan mobiiliverkkoja ja torjumaan drooneja.