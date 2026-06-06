– Ajankohta ei tietenkään ole sattumaa. Ukraina tietää, että yksittäinen drooni ei muuta sodan kulkua. Sen sijaan se voi vaikuttaa siihen, miltä Venäjä vaikuttaa omille kansalaisilleen, ulkomaan vierailijoille ja Venäjän eliitille, toteaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen MTV Uutisille.

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– Kun tämä tapahtuu samaan aikaan kun Putin puhuu vakaudesta ja turvallisuudesta, syntyy hyvin näkyvä ristiriita sanojen ja todellisuuden välille, Vanhanen sanoo.

– Taustalla on Ukrainan psykologinen operaatio. Halutaan osoittaa, että mikään paikka Venäjällä ei ole täysin turvassa. Ei edes Putinin oma kotikaupunki Pietari juuri silloin kun siellä järjestetään Venäjän tärkein kansainvälinen ja talous- ja imagotapahtuma.