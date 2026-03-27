Puolustusvoimat on tehostanut toimintaansa tällä viikolla.
Puolustusvoimat kertoo, että se tehosti alueellisen koskemattomuuden valvontaa ja turvaamista Ukrainan Venäjälle Suomenlahden itäosiin kohdistamien iskujen aikana.
Ukraina on iskenyt tällä viikolla droonein esimerkiksi Viipuriin ja Baltian alueille.
Puolustusvoimat kertoo Ylelle, että Ukrainan drooni-iskujen vuoksi ilmavoimien hävittäjiä on tällä viikolla ollut ilmassa. Hävittäjien avulla on valvottu Suomen alueita ja varmistettu, ettei drooneja eksy Suomen puolelle.
Ylen mukaan hävittäjien ääniä on kuultu esimerkiksi Uudellamaalla.
Puolustusvoimien tiedotteesta ei käy ilmi, mitä tehostaminen konkreettisesti on tarkoittanut ja onko Ylen kertomien tietojen lisäksi tehty myös muita toimenpiteitä.
Puolustusvoimien mukaan vallitsevassa tilanteessa toiminta näkyy erityisesti Kaakkois-Suomen ja itäisen Suomenlahden alueilla.
