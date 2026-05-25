Monissa kodeissa suunnitellaan nyt puheita tuleville ylioppilaille. Ammattilainen näytti esimerkkiä Huomenta Suomessa.

Puheenkirjoittaja ja puhetaidon kouluttaja Antti Mustakallio laati kuvitteellisen puheen kuvitteelliselle ylioppilaaksi pääsevälle pojalleen. Parin minuutin pituisesta esimerkkipuheesta on hyvä napata mallia suureen juhlapäivään.

Mustakallion mukaan ihmiset kuuntelevat mielellään henkilökohtaisia, juhlakaluun liittyviä tarinoita. Peliin kannattaa tuoda myös tunnetta.

– Esimerkiksi tässä minun puheessani on ylpeyttä, vähän epävarmuuksia, joku hauska sattuma, ja lopussa myös ihailua, Mustakallio kertoo Huomenta Suomessa.

Mustakallio muistuttaa, että hyvän puheen voi pitää monella eri tavalla. Ulkoa opettelusta ei tarvitse ottaa itselleen paineita.

– Hyvän puheen voi myös lukea paperista. Jos sinulle ei ole ominaista, että pidät sen vapaasti ilman muistiinpanoja, niin saat pitää sen paperin ja kirjoittaa puheen ihan sanasta sanaan, Mustakallio rohkaisee.

– Tarkoitus on nostaa se tilanne arjen yläpuolelle, saada kaikki ihmiset juhlamielelle ja vielä kohottaa sitä juhlan sankaria. Jos nämä toteutuvat, niin puhe on onnistunut, Mustakallio toteaa.

