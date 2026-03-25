Ukraina on tehnyt useita ilmaiskuja alkuviikolla Venäjälle lähelle Suomen rajaa. Vaikka eksyneiltä drooneilta on vältytty, palokaasut käryävät jo Suomenkin puolella.

Maanantaina uutisoitiin Ukrainan hyökänneen Koiviston öljysatamaan Suomenlahden rannalla lähellä Suomen rajaa. Iskun sytyttämästä tulipalosta aiheutunutta savua kulkeutui keskiviikkona myös Itä-Suomeen.

MTV Uutisten toimittaja Jarno Miettisen mukaan matkalla kohti itärajaa ilmassa haisi kirjaimellisesti palaneen käryä.

– Haminan kohdalla tuntui varsin voimakas savun tuoksu. Pohdimme, lämmittääkö joku saunaa, mutta sen verran oli rikinkatkua mukana tuossa tuoksussa ja se kesti niin pitkään, että ei ollut kyllä saunan lämmityksestä kyse. Olemme melko varmoja, että se haju tuli Itärajan takaa.

Virolahdella sijaitsevassa ilmatorjuntatornissa matkaa Koiviston satamaan on vain 55 kilometriä, mutta sumuisen sään vuoksi savua ei ollut ainakaan silmin havaittavissa. Paikalliset kuitenkin odottelevat savun saapumista, kun tuuli kääntyy.

Miltä tilanne on nyt lähellä itärajaa, ja miten Suomi aikoo varautua uudella droonintorjuntajärjestelmällä?