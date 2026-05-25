Supertähti Lionel Messin loukkaantuminen MLS-ottelussa aiheuttaa Argentiinalle jättimäisen huolen juuri ennen jalkapallon MM-kisoja.

Messi poistui kentältä 73. peliminuutilla Inter Miamin hurjastellessa 6–4-kotivoiton Philadelphia Unionista Yhdysvaltain jalkapalloliiga MLS:ssä sunnuntaina.

Argentiinalaistähti piteli vasemman jalkansa reittä vapaapotkun jälkeen. Messi pyysi pian itse vaihtoa ja poistui suoraan pukuhuoneeseen.

Kyseessä oli MLS:n viimeinen ottelukierros ennen kesän MM-kisojen aiheuttamaa kuuden viikon taukoa. Messin on määrä liittyä hallitsevan maailmanmestarin Argentiinan ryhmään pian.

Argentiina avaa MM-kisat kesäkuun 16. päivän ottelussaan Algeriaa vastaan. Joukkue valmistautuu sitä ennen kisoihin maaotteluilla Hondurasia ja Islantia vastaan.