Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo, että Yhdysvaltojen ja Iranin välinen sopimus Lähi-idän sodan päättämiseksi voidaan yhä saada aikaan tänään.

Rubion mukaan Yhdysvallat oli odottanut, että mahdollisesta sopimuksesta olisi saatavissa uutisia sunnuntai-iltana tai ehkä maanantaina. Hän kuitenkin sanoo, ettei tämän pohjalta tulisi tehdä liiallisia tulkintoja.

Yhdysvaltalaisministeri sanoo lisäksi, että Israelilla on aina oikeus puolustaa itseään. Hänen mukaansa Israel saa vastata, jos libanonilainen äärijärjestö Hizbollah ampuu ohjuksia Israelia kohti tai on aikeissa tehdä näin.

