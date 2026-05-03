Viron kaakkois- ja koillisosiin annettiin aamuyöstä hälytys mahdollisesta ilmauhkasta.
Ukraina on iskenyt jälleen drooneilla Venäjälle Leningradin alueelle. Venäjän valtiollisen uutistoimiston Tassin mukaan alueella ammuttiin alas lauantain ja sunnuntain välisenä yönä noin kuusikymmentä ukrainalaista droonia.
Ukrainan Venäjälle tekemien iskujen vuoksi Viron kaakkois- ja koillisosiin annettiin aamuyöstä hälytys mahdollisesta ilmauhkasta, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR. Puoli kuuden aikaan aamulla uhan kerrottiin olevan ohi.
Ukraina iski huhtikuun lopulla Venäjän Tuapsen kaupungissa sijaitsevaan merkittävään öljyjalostamoon.
Ukraina iski yöllä myös lukuisille muille alueille lähellä Venäjän länsirajaa, Venäjän puolustusministeriöstä kerrotaan.