Vegas Golden Knights nousi 5–3-voittoon Colorado Avalanchea vastaan pelatussa pudotuspeliottelussa ja meni ottelusarjassa jo 3–0-johtoon.
Avauserä oli vierasjoukkue Coloradon kannalta liki täydellinen. Joukkue takoi kolme maalia Gabriel Landeskogin, Nazem Kadrin ja Jack Druryn johdolla.
Toiseen erään kotijoukkue Vegas tuli kuitenkin ryminällä. Mark Stone avasi isäntien maalihanat vain 19 sekunnin pelin jälkeen.
Coloradon johto suli toisessa erässä lopulta kokonaan, kun William Karlsson ja Keegan Kolesar onnistuivat myös maalinteossa.
Ratkaisu nähtiin päätöserässä, kun Tomas Hertl upotti kiekon Coloradon verkkoon hieman ennen erän puoliväliä. Brett Howden naulasi loppulukemat 5–3 tyhjiin.
Vegas siirtyi läntisen konferenssin finaalisarjassa nyt jo 3–0-johtoon ja sysäsi yhtenä suurimpana mestarisuosikkina pidetyn Coloradon kuilun partaalle.
Coloradon Artturi Lehkonen jäi ottelussa ilman tehopisteitä.