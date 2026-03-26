Ukrainan lennokki-iskun kerrotaan vahingoittaneen Venäjän yhtä suurimmista öljynjalostamoista Pietarin kaakkoispuolella torstain vastaisena yönä.
Leningradin alueen kuvernööri Aleksandr Drozdenko kirjoitti viestipalvelu Telegramissa, että hyökkäystä torjutaan Kirishin alueella ja että teollisuusalue kärsi vahinkoja. Drozdenko ei tarkentanut, mikä vaurioitui.
Kirishin kaupungissa on öljyjätti Surgutneftegaz’n Kirishinefteorgsintez-jalostamo, joka oli Ukrainan toistuvien iskujen kohteena myös viime vuonna, kertoo uutistoimisto Reuters.
Ukrainalaislehti Kyiv Post kirjoittaa, että paikallisten asukkaiden ja venäläisten Telegram-kanavien mukaan kyseessä on Kirishinefteorgsintez-jalostamo.
Reutersin lähteiden mukaan jalostamo jalosti vuonna 2024 17,5 miljoonaa tonnia öljyä, mikä vastasi 6,6 prosenttia Venäjän kokonaisjalostusmääristä.
Viime päivinä Ukraina on iskenyt myös Suomenlahden rannalla sijaitseviin Primorskin eli Koiviston ja Laukaansuun satamiin.