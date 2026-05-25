SAS:n lento on tehnyt hätälaskun Kööpenhaminaan.
Lentoyhtiö SAS:n vuoro Berliinistä Tukholman Arlandaan joutui tekemään sunnuntaina hätälaskun Tanskan Kööpenhaminaan ohjaamossa haljenneen ikkunalasin vuoksi, kertoo Aftonbladet.
Ruotsalaislehden mukaan CityJet:n SAS:lle operoima kone lähti Berliinistä puolilta päivin sikäläistä aikaa.
Koneessa olleen matkustajan mukaan lentokoneen nopeus oli ensin hidastunut merkittävästi. Sen jälkeen lentäjä oli ilmoittanut, että ohjaamon ikkunassa oli halkeama ja kone laskeutuisi Kööpenhaminaan.
– Tilanne aiheutti huolta, mutta yleisesti ihmiset pysyivät rauhallisina ja lentäjä hoiti tilanteen rauhallisesti, matkustaja kertoo Aftonbladetille.
Matkustajat saivat Kööpenhaminassa ruoka- ja juomakuponkeja. Yhtiön mukaan lentokoneen lasku sujui normaalisti.