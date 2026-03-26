Sunnuntain ja maanantain vastaisena yönä Ukraina iski Venäjän Koiviston öljysatamaan, mikä sijaitsee noin 50 kilometriä Suomen rajasta. Satamassa syttyi voimakas tulipalo.

MTV Uutiset ei ole pystynyt vahvistamaan kuvien tarkkaa kuvauspaikkaa tai -aikaa.

Koiviston ja Laukaansuun satamat ovat Venäjän merkittävimpiä ja vilkkaimpia öljy- ja rahtisatamia.

Riskit erittäin suuret

– Se mikä huolettaa, on varjolaivasto ja se, että laivat ovat entistä huonokuntoisempia. Öljyä on kuljetettu Itämerellä ja Suomenlahdella pitkän, pitkän aikaa, että se ei ole sinänsä harvinaista.