Riskit erittäin suuret
Mitä jos isku osuisi Suomenlahdella seilaavaan öljytankkeriin, joka kuljettaa satatuhatta tonnia öljyä? Suomenlahden merivartioston yleisjohtaja Jukka-Pekka Lumilahti toteaa MTV Uutisille, että Suomi on varautunut mahdolliseen uhkaan.
Heti perään Lumilahti kuitenkin antaa ymmärtää, että kyse olisi erittäin haastavasta operaatiosta, sillä öljytankkereiden kyydissä olevat öljylastit ovat "todella, todella suuria".
– Kyse ei olisi tunnin, kahden, vuorokauden eikä edes kuukauden torjuntaoperaatiosta. Kyse olisi erittäin pitkäkestoisesta operaatiosta.
Katastrofi vaikuttaisi kaikkiin Itämeren valtioihin.
Lumilahti pitää epätodennäköisenä, että öljytankkerin upotessa koko öljylasti eli satatuhatta tonnia vuotaisi saman tien mereen.
Öljy on pakattu useisiin eri säiliöihin ja sen vuoksi Suomessakin harjoittelu alkaa kolmenkymmenen tuhannen tonnin vuotoskenaariosta.
– Se mikä huolettaa, on varjolaivasto ja se, että laivat ovat entistä huonokuntoisempia. Öljyä on kuljetettu Itämerellä ja Suomenlahdella pitkän, pitkän aikaa, että se ei ole sinänsä harvinaista.
Lumilahti ei halua pelotella, mutta:
– Ympäristöriskin uhka Suomenlahdella on tällä hetkellä korkea, jopa erittäin suuri.
Ympäristö- ja öljyvahinkojen torjunta on aina kansainvälistä toimintaa. Suomessa vastuuviranomaset öljykatastrofin sattuessa ovat Rajavartiolaitos sekä Suomenlahden merivartiosto.
