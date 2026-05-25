Mercedes-tähti George Russell oli musertunut keskeytykseen päättyneen Kanadan GP:n jälkeen.

Russell lähti sunnuntaiseen kisaan paalupaikalta, mutta putosi lähdössä kolmanneksi. Kisan edetessä Russell ja hänen tallitoverinsa Kimi Antonelli nousivat takaisin kärkikaksikoksi ja kävivät kiivasta kamppailua kisan voitosta.

Antonelli ja Russell vaihtoivat taiston aikana sijoituksia useampaan otteeseen, mutta voittotaistelu koki 30. kierroksella yllättävän käänteen, kun Russell joutui keskeyttämään tekniseen vikaan.

Turhautunut Russell oli musertunut keskeytyksensä jälkeen.

– Tunnen epäuskoa. Tuntuu siltä, ettei joku halua minun taistelevan mestaruudesta. Kolmessa viidestä edellisestä kilpailusta jokin on vain ollut meitä vastaan. Olen sanaton tällä hetkellä. Olen todella turhautunut, mutta mitä voin tehdä? Russell harmitteli kisan jälkeen.

Omaan viikonloppuunsa Russell oli tyytyväinen. Hän kertoi nauttineensa Mercedes-kaksikon jännittävästä taistelusta täysin siemauksin.

– Rakastin sitä. Olisin halunnut sen jatkuvan vielä 30 kierrosta. Olisin halunnut nähdä, miten siinä olisi lopulta käynyt. Olen iloinen siitä, miten käsittelin sitä ja miten ajoin. Olen tyytyväinen viikonloppuun henkilökohtaisen suoritukseni osalta. En tiedä, mitä olisin voinut tehdä paremmin, Russell analysoi.

Russell on jäänyt alkukaudella tallitoverinsa Antonellin varjoon. Nyt jo neljä perättäistä kisaa voittanut Antonelli on kasvattanut MM-johtonsa jo 43 pisteeseen.