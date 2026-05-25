Mercedeksen Kimi Antonelli ajoi voittoon Kanadan F1-osakilpailussa Montrealissa.
Kakkosruudusta kisaan ampaissut Antonelli ohitti heti lähdössä tallitoverinsa George Russellin, mutta jäi kuitenkin erinomaisen lähdön saaneen Lando Norrisin taakse.
McLaren kaksikko Norris ja Oscar Piastri lähtivät kisaan kuitenkin välikelin renkailla ja joutuivat tulemaan varikolle kuivuneen radan takia jo heti alkukierroksilla.
Antonelli ja Russell kävivät kärjessä kiivasta taistelua, jonka aikana sijoitukset vaihtuivat tiuhaan. Dramaattinen voittotaistelu päättyi kuitenkin yllättäen hieman ennen kisan puoliväliä, kun Russell joutui keskeyttämään teknisen vian takia.
Antonelli ajoi lopulta voittoon 10,7 sekunnin erolla toiseksi sijoittuneeseen Lewis Hamiltoniin, joka ohitti kolmanneksi ajaneen Max Verstappenin kuusi kierrosta ennen ruutulippua.
Voitto oli Antonellille jo kauden neljäs. Hän johtaa MM-sarjaa nyt 43 pisteen erolla tallitoveriinsa.
Valtteri Bottaksen kisa oli jälleen vaikea hän oli kisan 16:s – maaliin päässeistä viimeinen.
Kanadan GP:n lopputulokset:
1. Kimi Antonelli Mercedes
2. Lewis Hamilton Ferrari +10,768
3. Max Verstappen Red Bull +11,276
4. Charles Leclerc Ferrari +44,151
5. Isack Hajdar Red Bull +1 kierros
6. Franco Colapinto Alpine +1 kierros
7. Liam Lawson RB +1 kierros
8. Pierre Gasly Alpine +1 kierros
9. Carlos Sainz Williams +1 kierros
10. Oliver Bearman Haas +1 kierros
11. Oscar Piastri McLaren +2 kierrosta
12. Nico Hülkenberg Audi +2 kierrosta
13. Gabriel Bortoleto Audi +2 kierrosta
14. Esteban Ocon Haas +2 kierrosta
15. Lance Stroll Aston Martin +4 kierrosta
16. Valtteri Bottas Cadillac +4 kierrosta
-------------------------------------------------
DNF Sergio Perez Cadillac
DNF Lando Norris McLaren
DNF George Russell Mercedes
DNF Fernando Alonso Aston Martin
DNF Alex Albon Williams
DNS Arvid Lindblad RB