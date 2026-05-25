Mercedeksen Kimi Antonelli ajoi voittoon Kanadan F1-osakilpailussa Montrealissa.

Kakkosruudusta kisaan ampaissut Antonelli ohitti heti lähdössä tallitoverinsa George Russellin, mutta jäi kuitenkin erinomaisen lähdön saaneen Lando Norrisin taakse.

McLaren kaksikko Norris ja Oscar Piastri lähtivät kisaan kuitenkin välikelin renkailla ja joutuivat tulemaan varikolle kuivuneen radan takia jo heti alkukierroksilla.

Antonelli ja Russell kävivät kärjessä kiivasta taistelua, jonka aikana sijoitukset vaihtuivat tiuhaan. Dramaattinen voittotaistelu päättyi kuitenkin yllättäen hieman ennen kisan puoliväliä, kun Russell joutui keskeyttämään teknisen vian takia.

Antonelli ajoi lopulta voittoon 10,7 sekunnin erolla toiseksi sijoittuneeseen Lewis Hamiltoniin, joka ohitti kolmanneksi ajaneen Max Verstappenin kuusi kierrosta ennen ruutulippua.

Voitto oli Antonellille jo kauden neljäs. Hän johtaa MM-sarjaa nyt 43 pisteen erolla tallitoveriinsa.

Valtteri Bottaksen kisa oli jälleen vaikea hän oli kisan 16:s – maaliin päässeistä viimeinen.

Kanadan GP:n lopputulokset: