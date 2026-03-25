Lennokki-iskut ovat aiheuttaneet merkittävää tuhoa aivan Suomen rajan tuntumassa.
Venäjä kertoo, että Ukraina on hyökännyt viime yönä Laukaansuun satamaan Suomenlahden rannalla.
Laukaansuu, josta Venäjällä käytetään nimitystä Ust-Luga, sijaitsee runsaan sadan kilometrin päässä Pietarista Suomenlahden etelärannalla.
Sosiaalisessa mediassa liikkuu tällä hetkellä alueelta valtavasti silminnäkijöiden kuvaamia videoita, joiden väitetään näyttävän tuhoja Laukaansuun alueella.
Muun muassa Laukaansuussa sijaitsevan Novatekin kaasulaitoksen on väitetty syttyneen tuleen. Alhaalla näkyy valtava räjähdys, jonka väitetään olevan peräisin laitoksesta.
Laitos käsittelee kaasuntuotannossa syntyvää kaasukonsendaattia.
Ukrainan sodasta raportoivien Telegram-kanavien keskuudessa leviää myös kuvamateriaalia, jonka mukaan yksi lennokeista olisi väitetysti iskeytynyt laivaan satamassa. Kuvassa laiva on kallellaan satamassa.
MTV Uutiset ei ole pystynyt vahvistamaan videoiden tarkkaa kuvauspaikkaa tai aikaa.
Alueen kuvernööri Aleksandr Drozdenkon väittää, että tulipalo olisi hallinnassa, eikä isku ole aiheuttanut henkilövahinkoja.
Toissa päivänä kerrottiin, että Ukraina oli hyökännyt Primorskin eli Koiviston öljysatamaan Suomenlahden rannalla. Primorsk sijaitsee vajaan sadan kilometrin päässä Suomen rajasta.