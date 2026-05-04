Rauhan aikana drooneja ei voi torjua toisen valtion ilmatilassa.

Puolustusvoimat ei torjunut eilen Virolahden suunnalla lentäneitä drooneja, sillä Venäjän ja Suomen välinen raja oli liian lähellä. Asiasta uutisoi Yle.



Puolustusvoimista kerrotaan Ylelle, että rauhan aikana drooneja ei voida torjua rajalle tai toisen valtion ilmatilassa.



Aiemmin Puolustusvoimat oli kertonut, ettei drooneja torjuta ennen kuin ne on varmasti tunnistettu eikä torjuntaa tehdä, jos ammuksia voisi päätyä Venäjälle.



Droonit lensivät jonkin matkaa Suomen rajan suuntaisesti ja itään poispäin Suomen ilmatilasta, Puolustusvoimista kerrotaan Ylelle.

Merivartiosto kertoi tänän tehostaneensa valvontaa itäisellä Suomenlahdella.

