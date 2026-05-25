Portugalin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla pelaava Torreense voitti Portugalin cupin finaalissa Sporting Lisbonin jatkoajalla maalein 2–1.

Torreense sai finaaliin upean alun, kun Kevin Zohi puski pallon kulmapotkusta verkkoon jo 4. peliminuutilla.

Sporting rynni tasoihin toisella puoliajalla Luis Suarezin osumalla.

Finaali eteni aina jatkoajalle asti. Ratkaisu nähtiin 113. minuutilla, kun Torreensen Stopira upotti 2–1-voittomaalin rangaistuspotkusta.

Cup-mestaruus oli Torreenselle seurahistorian ensimmäinen. Sensaatioimaisen voiton myötä Torreense lunasti myös satumaisesti paikkansa ensi kauden Eurooppa-liigan liigavaiheeseen.

– Sanoin alusta asti, että meidän on uskottava itseemme. Taistelimme kovaa ja emme koskaan luovuttaneet. Me ansaitsemme tämän pokaalin, sankari Stopira iloitsi A Bolan mukaan.

Torreense sijoittui päättyneellä kaudella Portugalin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla kolmanneksi. Se kohtaa nousukarsinnassa Portugalin liigassa 16:nneksi sijoittuneen Casa Pisan.