Puolustuvoimat kertoo lisätietoa perjantain drooniuhasta MTV Uutisille.
Droonit lähestyivät Suomen aluetta Venäjän suunnasta perjantaina. Asiasta kertoo Puolustusvoimat MTV Uutisille. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Yle. Suomen ilmatilaan asti droonit eivät koskaan päätyneet.
Puolustusvoimat kertoo, että droonit voivat harhautua suunnitelluista reiteistä tai kohteista useiden tekijöiden, kuten Venäjän häirinnän, torjuntatulen tai teknisen vian seurauksena.
– Tapauksessa arvioitiin olevan mahdollisuus sille, että droonit suuntautuvat Helsingin–Porvoon alueelle, jonne myös viranomaisten rajoitustoimet kohdentuivat, kerrotaan pääesikunnan viestinnästä.
Kyseessä on Suomen tiheimmin asuttu alue.
– Siellä sijaitsee myös suuri määrä yhteiskunnallisesti merkittäviä kohteita, jotka voisivat vaurioitua droonien osuessa niihin, Puolustusvoimista todetaan.
Häkkänen: Riski kovissa räjähdelasteissa olevien droonien harhautumiselle
Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kertoi eilen MTV:lle, että julkisuuteen ei kerrota sitä, mitä kautta drooneista varoitettiin Suomea.
– Välittömästi ennakkotiedon ja uhka-arvion perusteella käynnistettiin toimenpiteet.
Häkkänen kertoo varautumisen tapahtuneen järeillä toimenpiteillä, sillä uhka-arvio oli sen mukainen.