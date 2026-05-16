



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Droonit lähestyivät Suomea Venäjän suunnasta, puolustusvoimat kertoo MTV:lle

2:40 Puolustusministeri Antti Häkkänen kertoi perjantain Kymmenen uutisissa, miten tapahtumat etenivät.

Julkaistu 11 minuuttia sitten

Puolustuvoimat kertoo lisätietoa perjantain drooniuhasta MTV Uutisille. Droonit lähestyivät Suomen aluetta Venäjän suunnasta perjantaina. Asiasta kertoo Puolustusvoimat MTV Uutisille. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Yle. Suomen ilmatilaan asti droonit eivät koskaan päätyneet. Puolustusvoimat kertoo, että droonit voivat harhautua suunnitelluista reiteistä tai kohteista useiden tekijöiden, kuten Venäjän häirinnän, torjuntatulen tai teknisen vian seurauksena. – Tapauksessa arvioitiin olevan mahdollisuus sille, että droonit suuntautuvat Helsingin–Porvoon alueelle, jonne myös viranomaisten rajoitustoimet kohdentuivat, kerrotaan pääesikunnan viestinnästä. Kyseessä on Suomen tiheimmin asuttu alue. – Siellä sijaitsee myös suuri määrä yhteiskunnallisesti merkittäviä kohteita, jotka voisivat vaurioitua droonien osuessa niihin, Puolustusvoimista todetaan. Lue lisää: Jaakko Loikkanen: Viranomainen ei voi tulla jokaisen sängyn laidalle kertomaan, mitä tehdä – yksi keskeinen puute tiedotuksessa Häkkänen: Riski kovissa räjähdelasteissa olevien droonien harhautumiselle Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kertoi eilen MTV:lle, että julkisuuteen ei kerrota sitä, mitä kautta drooneista varoitettiin Suomea. – Välittömästi ennakkotiedon ja uhka-arvion perusteella käynnistettiin toimenpiteet. Häkkänen kertoo varautumisen tapahtuneen järeillä toimenpiteillä, sillä uhka-arvio oli sen mukainen.

– Suomi ei ole mitenkään osallinen Ukrainan operaatioihin ja meillä on omat tiedustelujärjestelmät, sekä liittolaisten kanssa tiivis yhteistyö, jota kautta usein saadaan ennakkovaroitus näistä tilanteista. Sitä kautta hyvin nopeasti reagoidaan näihin, Häkkänen kertoo.

Häkkäsen mukaan aamuyöstä oli selvät merkit siitä, että kovissa räjähdelasteissa olevia drooneja oli harhautumisriskissä Porvoon ja Helsingin alueelle.

– Sen takia maa-, meri- ja ilmavoimia tehostettiin voimakkaasti. Hävittäjäkalustoa, kopterikalustoa, merivoimia ja muita aktivoitiin tähän varsinaiseen torjuntatyöhön. Sen jälkeen jäätiin seuraamaan, mihin droonit lopulta etenevät. Ne eivät lopulta tulleet Suomea uhkaavalle alueelle, Häkkänen kertaa aikaisen perjantaiaamun tapahtumia.

Tiedossa ei ole, onko droonit ammuttu alas Suomen ilmatilan ulkopuolella ja Häkkänen kertoo tämän olevan turvaluokiteltua tietoa.

Lue myös kommenttimme tapahtuneesta: Kuin imurointia ilman pölypussia – droonien varoitusviesteistä piisaa puheita, mutta mitään ei tapahdu

Jari Heikkilä MTV Uutiset Jari Heikkilä työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana. Hän on erikoistunut avaruuteen ja tieteeseen liittyviin aiheisiin.

Droonit lähestyivät Suomea Venäjän suunnasta | MTV Uutiset