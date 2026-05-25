Tabletit ja erilaiset näyttöpäätteet alkavat olla jo vakiovarustus jääkiekkojoukkueiden vaihtoaitioissa. Granlund, 34, ja Helenius, 20, syventyivät pädiin yhteistuumin sunnuntaina Itävallan kaatotalkoissa. Vaikka näky saattaa olla tuttu, ei tavan kiekkofanilla ole kokemusta siitä, mitä näytöllä pyörii.

Leijonien ja Itävallan MM-matsin ensimmäisessä erässä tv-kamerat taltioivat Suomen vaihtoaitiosta hetken, jonka aikana ykkösketjun tähdet Mikael Granlund ja Konsta Helenius keskittyivät erittäin intensiivisesti tablettitietokoneen tarjoamaan sisältöön. Mistä oikein on kyse? MTV Urheilu kysyi asiaa Heleniukselta, joka kertoi – ainakin osittain – mitä sieltä oikein tutkitaan.

Mikael Granlund ja Konsta Helenius: Videosulkeiset kesken pelin

– Se on hyvä, että se on siellä penkillä, niin voi käydä heti läpi, jos tulee samanlainen tilanne.

Ketjukavereista Granlund edustaa vanhempaa Leijonat-sukupolvea. Eilisen ottelun klipissä näyttää, että hän otti videosulkeisissa puhevastuun. 14 vuotta nuorempi Helenius ei kuitenkaan ole pelkkä kuunteluoppilas.

– Molemmin päin. Jos näen jotain, niin kyllä voin "Mikelle" ilmoittaa, mutta hän on sen verran taitava, että kyllä sieltä tulee neuvoa, että mikä (syöttösuunta) olisi voinut olla auki, Helenius hymähtää.