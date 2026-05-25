Leijonien ja Itävallan MM-matsin ensimmäisessä erässä tv-kamerat taltioivat Suomen vaihtoaitiosta hetken, jonka aikana ykkösketjun tähdet Mikael Granlund ja Konsta Helenius keskittyivät erittäin intensiivisesti tablettitietokoneen tarjoamaan sisältöön. Mistä oikein on kyse? MTV Urheilu kysyi asiaa Heleniukselta, joka kertoi – ainakin osittain – mitä sieltä oikein tutkitaan.
Tabletit ja erilaiset näyttöpäätteet alkavat olla jo vakiovarustus jääkiekkojoukkueiden vaihtoaitioissa. Granlund, 34, ja Helenius, 20, syventyivät pädiin yhteistuumin sunnuntaina Itävallan kaatotalkoissa. Vaikka näky saattaa olla tuttu, ei tavan kiekkofanilla ole kokemusta siitä, mitä näytöllä pyörii.
Konsta Helenus, miten on? Mitä siltä tabletilta vaihtoaitiossa oikein katsotaan?
– Ihan kaikkea ei voi kertoa, Helenius aloittaa salaperäisesti naureskellen.
– Siinä katsotaan, mitä olisi voinut tehdä eri tavalla. Yleensä se on edellinen vaihto, hän avaa.
Keino on käytössä laajasti myös NHL:ssä, jossa Leijonien ykkösketjun nuori kiekkoilee Buffalo Sabresissa.