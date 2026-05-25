Teemu Arina teki biohakkerin kahvin, joka on tuhti ja samettinen energiapaukku.

Tällainen on biohakkeri Teemu Arinan aamukahvi: "Ei mikä tahansa taikajuoma"

Julkaistu 22 minuuttia sitten

250 ml luomulaatuista kahvia (vastajauhettu, korkeassa ilmanalassa kasvanut, vesipesty) 1 rkl MCT-öljyä 1 tl luomuvoita tai ruoholla ruokitun lehmän voita 1 rkl kollageenipeptidejä 1 tl poron pakastekuivattua luuliemijauhetta 200 mg L-teaniinia 1 kapseli BCM-95 kurkumauutejauhetta 1 rkl raakakaakaojauhetta 1 tl pakurikääpäuutetta

Juoman tavoite on antaa energiaa juotavassa muodossa sekä tukea keskittymistä ja päivittäisiä rutiineja ilman kahvin ylistimuloivia vaikutuksia.

Biohakkerointi on oman terveyden optimointia käyttämällä apuna tiedettä, teknologiaa ja ravitsemusta.

– Se ei ole mikä tahansa taikajuoma, vaan tarkoin mietitty biohakkerin aamujuoma, Arina sanoo.

Biohakkeripioneeri Teemu Arinan kahvin idea on yhdistää kofeiinin ja L-teaniinin tuoma selkeämpi vireys rasvojen tukemaan tasaisempaan energiantuotantoon.

1 tl lion’s mane -uutetta

Valinnainen: ripaus mausteseosta: vaniljaa, kanelia, kardemummaa tai muita mausteita koristeluun

Valmistus

1. Valmista kahvi ja kaada 250 ml tehosekoittimeen.

3. Kaada kuppiin ja ripottele päälle mausteet.

Kahvin ainesosien vaikutukset kehoon

Arinan mukaan kahvin eri osaset tekevät kahvista energisoivan ja täyteläisen, mutta se tekee myös hyvää terveydelle.

Esimerkiksi kahvin sisältämä pakuri lisää maun lisäksi kahvin antioksidanttien ja polyfenolien määrän jopa kymmenkertaiseksi.

Arinan mukaan pakurista on tutkimusnäyttöä antioksidatiivisista, tulehdusta hillitsevistä ja immuunivastetta muokkaavista vaikutuksista, mutta vahva ihmisnäyttö arjen suorituskyvyn, kognition tai pitkäaikaisterveyden hyödyistä on vielä rajallista.