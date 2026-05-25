Valinnainen: ripaus mausteseosta: vaniljaa, kanelia, kardemummaa tai muita mausteita koristeluun
Arinan pitkäikäisyyttä tukevassa Hololife Centerissä Tallinnassa on runsas valikoima ainesosia kahviin.
Valmistus
1. Valmista kahvi ja kaada 250 ml tehosekoittimeen.
2. Lisää kaikki ainekset. Sekoita suurella nopeudella 30 sekunnin ajan.
3. Kaada kuppiin ja ripottele päälle mausteet.
Kahvin ainesosien vaikutukset kehoon
Arinan mukaan kahvin eri osaset tekevät kahvista energisoivan ja täyteläisen, mutta se tekee myös hyvää terveydelle.
Esimerkiksi kahvin sisältämä pakuri lisää maun lisäksi kahvin antioksidanttien ja polyfenolien määrän jopa kymmenkertaiseksi.
Arinan mukaan pakurista on tutkimusnäyttöä antioksidatiivisista, tulehdusta hillitsevistä ja immuunivastetta muokkaavista vaikutuksista, mutta vahva ihmisnäyttö arjen suorituskyvyn, kognition tai pitkäaikaisterveyden hyödyistä on vielä rajallista.
Pakuria on perinteisesti käytetty teen ja kahvin korvikkeena.
Biohakkerin kahvista saa lisää puhtia.
Kahvissa on myös kaakaota.
– Kaakao on tässä juomassa kiinnostava siksi, että se tuo mukaan kaakaoflavanoleja. Flavanoleista paras näyttö liittyy verisuonten endoteelitoiminnan tukemiseen, ja juuri tästä syystä EU:ssa on hyväksytty kaakaoflavanoleihin liittyvä terveysväite.
Arinan mukaan käytön kannalta oleellista on, että kaakao on mahdollisimman puhtaassa muodossa.
Arina varoittaa, että juoman yhteydessä ei tule nauttia hiilihydraatteja tai sokeria, jotta juoman ainesosat päätyisivät tukemaan erityisesti paastotilan kaltaisia vaikutuksia.
