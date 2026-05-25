Sunnuntaina kadonnut kaksivuotias poika löydettiin varhain maanantaiaamuna hyvävointisena, mutta hieman vilustuneena.

Kaksivuotias poika katosi sunnuntaiaamuna asunnosta Nyåkerissa, Ruotsissa, ja hänet löydettiin elossa varhain maanantaiaamuna, kertoo Expressen.

Laaja etsintäoperaatio jatkui koko sunnuntaipäivän yöhön saakka.

Poika oli hereillä ja pystyi puhumaan, kun hänet löydettiin.

– Hän voi hyvin, mutta on hieman vilustunut ja hänet viedään sairaanhoitoon. Voidaan sanoa, että kaikki päättyi hyvin, sanoo Andreas Schäufele poliisista.

Poliisi ei halua kertoa, mistä poika löydettiin tai missä hänen uskotaan olleen päivän aikana.

Tällä hetkellä ei ole tietoa mahdollisesta rikossyytteestä.

Apuun kutsuttiin jopa puolustusvoimat

Pojan etsintöjä laajennettiin päivän mittaan asteittain. Operaatioon osallistui muun muassa koirapartioita, helikopteri ja drooneja.

Puolustusvoimat kutsuttiin apuun vähän ennen kello iltaseitsemää, kun poika oli ollut kadoksissa hieman yli yhdeksän tuntia. Puolustusvoimista etsintöihin osallistui 70 henkilöä.

Etsintöihin osallistui myös yksityishenkilöitä.