Vuonna 2027 voimaan tulee uusi järjestelmä, jonka myötä vedonlyönti ja verkon kasinopelit avautuvat kilpailulle.

Rahapeliongelmat näyttävät kasaantuvan tätä nykyä erityisesti nuorille miehille, kertovat Peluurin auttavan puhelimen päällikkö Inka Silvennoinen ja THL:n erikoistutkija Maria Heiskanen Huomenta Suomessa.

Rahapelaaminen on siirtynyt lähes kokonaan verkkoon. Rahapeliongelmiin apua tarjoavan Peluurin raportin mukaan 95 prosenttia apua hakeneista pelasi pääasiassa netissä.

Ensi vuonna voimaan tulevassa uudessa järjestelmässä vedonlyönti ja verkon kasinopelit avautuvat kilpailulle.

– Nyt, kun vapautetaan mainonta ja näiden kaikkein vaarallisimpien pelien mainonta, niin on isot riskit siihen, että rahapelipelaaminen ja rahapeliongelmat kasvavat. Se tulee normalisoiduksi ja näkyvämmäksi. Olemme saaneet viestejä monesta paikasta, kuten varuskunnista ja oppilaitoksista, ja on isot riskit sille, että meillä on tässä iso ongelma, Heiskanen sanoo.

Suurimmat ongelmat liittyivät netin raha-automaatteihin, kasinopelaamiseen ja vedonlyöntiin. Suuri osa rahapeliongelmaisista ei pelaa Veikkauksen alustoilla.

– Kyllähän meillä on pystynyt pelaamaan sen monopolin ulkopuolella, jos tarkastellaan esimerkiksi meidän tilastojamme. Suuri osa on aloittanut suoraan sieltä kansainvälisiltä kasinoilta, Silvennoinen kertoo.