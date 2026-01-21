144 vuoden ajanjakso päättyi tänään, kun tietoliikennekonserni DNA sulki yhtiön viimeisen puhelinkeskuksen.

Kupari- eli puhelinlankojen pitkä historia on nyt ohi tietoliikennekonserni DNA:n osalta.

Yhtiön historiallisten edeltäjien eli Lahden, Oulun, Porin, Kuopion, Lohjan ja Lännen Puhelinten toiminta aloitettiin vuosina 1882–1906. Toiminta perustui yksinomaan kupariverkoille eli niin sanotuille puhelinlangoille.

DNA:n Lahdessa sijaitseva viimeinen puhelinkeskus suljettiin tänään 21. tammikuuta.

– Juurisyitä sulkemiseen on kolme. Ensimmäinen on se, että teknologia on 144 vuotta vanhaa meidän ympäristössä. Nämä laitteet ovat 1980-luvulta, eli teknologia on vanhaa. Ei tahdo saada osaajia eikä edes varaosia enää, sanoo DNA:n toimitusjohtaja Jussi Tolvanen.

9:11 Katso video: DNA:n lankapuhelinverkon sulkemista käsiteltiin myös Viiden jälkeen -ohjelmassa.

– Toinen syy on, että on paremmat teknologiat saatavilla, eli käytännössä mobiili-, 5g- sekä kaapeli- ja valokuituyhteydet. Kolmas syy on se, että asiakasmäärät ovat olleet pitkän aikaa laskussa, ettei sillä tavalla ole ollut kysyntää näille palveluille sillä tavalla.

"Asiakasmäärä on vähitellen laskenut"

DNA ei ole yksin asialla. Telia lakkautti oman lankapuhelinverkkonsa jo vuonna 2019 ja Elisa tekee saman ensi kesäkuun lopussa.

– Silloin vuonna 2021, kun aloitimme projektin, oli vielä noin 20 000 lankapuhelinasiakasta verkossa kiinni ja noin 30 000 data-asiakasta kupariverkossa, Tolvanen kertoo.

– Siitä se asiakasmäärä on vähitellen laskenut. Olemme tarjoilleet asiakkaille tilalle vaihtoehtoisia teknologioita, mobiilia, kaapelia tai valokuitua. Aina on löytynyt ratkaisu.

Vuosi sitten DNA:lta eläköitynyt tietoliikennekonkari Asko Nuuttila työskenteli lankapuhelinverkkojen parissa 43-vuotisen työuransa alkuvuodet.

Kulunut sanonta ”ennen oli paremmin” ei aina pidä paikkaansa.

– Nyt voi olla jokaisella perheenjäsenellä se liittymä. Sehän on tietysti ihan erilaista, sillä ennen oli vain yksi kiinteä liittymä siellä kotona, Nuuttila pohtii aikakausien eroja.

Lankapuhelimen valtakausi kesti Suomessa 1990-luvulle. Tuolloin Tilastokeskuksen mukaan parhaimmillaan 94 prosentilla kotitalouksista oli vähintään yksi lankapuhelin.

Vuoden 2024 lopulla lankapuhelinliittymiä oli noin 150 000 ja niistä vain pieni osa kotitalouksissa.