Telia alkaa veloittaa lankapuheluista erikseen

Lankapuhelimiin soitetut puhelut eivät enää sisälly liittymän kuukausihintaan. Uusi hinta on 0,099 euroa minuutilta.
Telia kertoo verkkosivuillaan muutoksesta koskien puheluiden hintoja. 1.10.2025 alkaen lankapuhelimiin soitetut puhelut maksavat erikseen.
Tähän asti ne ovat kuuluneet liittymän kuukausihintaan. Jatkossa puhelut maksavat 0,099 euroa minuuttia kohden.
Ilta-Sanomat kertoo kysyneensä Telialta heinäkuussa, onko heillä suunnitelmissa laskuttaa lankanumeroihin soittamisesta erikseen. Tuolloin vastaus oli, ettei sellaista ollut suunnitelmissa, ja että mahdollisista muutoksista kerrottaisiin hyvissä ajoin.
Elisalle vastaava korotus astui voimaan jo huhtikuun alussa. DNA ei toistaiseksi veloita erikseen lankapuhelinnumeroihin soittamisesta.
Asiasta kertoi ensimmäisenä muun muassa Ilta-Sanomat.