Kaupan alan työpaikkojen väheneminen huolettaa pitkään alalla työskennelleitä.

Vähittäiskaupan alalta uhkaa hävitä tänä ja ensi vuonna 5 000 työpaikkaa, kertoi Kaupan liitto tänään. Viime vuonna työpaikkoja hävisi noin 8 000.

Kaupan alalla 26 vuotta työskennellyt kokkolalainen myyjä Sari Järvelä pitää tietoa valitettavana ja yllättävänä.

– Kyllähän se tosi pahalta kuulostaa. Pitkän linjan kauppiaita, ja pieniä myymälöitä lähtee. Olen viihtynyt tosi hyvin, ja alalle kouluttaudutaan paljon, niin kyllä se tuntuu aika pahalta.

Syynä työpaikkojen vähenemiseen ovat Kaupan liiton mukaan muun muassa automatisaatio ja digitalisaatio, joilla voidaan korvata suorittavan tason tehtäviä ja tukitoimintoja.

Järvelä työskentelee kokkolalaisessa Minimani-myymälässä. Hän on huomannut työskentelyn muuttuneen valtavasti viime vuosikymmeninä. Esimerkiksi tilaukset on automatisoitu, ja itsepalvelukassat ovat tulleet osaksi kaupan arkea. Samalla verkkokauppa on kasvattanut suosiotaan.

Verkkokaupan kasvu taustalla

Prisma Kokkolan johtaja Veli-Matti Haarala arvelee, että työpaikkojen määrän vähenemistä selittää ennen kaikkea verkkokaupan kasvu.

– Ulkomaiset kaupat ovat ottaneet vahvasti osuuksia varsinkin käyttötavarakaupassa. Muutoinkin yleinen tilanne on haastava. Kovasti koetamme laittaa kampoihin.

Myös Prisma Kokkolassa myynti verkkokaupan kautta on kasvanut, ja esimerkiksi ruoan ja käyttötavaran verkkokaupan noutopaikkoja on lisätty. Verkkokaupan kasvu ei kuitenkaan yksiselitteisesti vähennä työvoiman tarvetta, sillä työntekijöitä tarvitaan muun muassa verkkokauppatilausten keräyksiin.

Prisma Kokkolassa työntekijämäärä on viime vuosina pysynyt kutakuinkin samana, Haarala kertoo.

Kaupan liiton mukaan vuosien 2024 ja 2025 välillä liikevaihto pieneni eniten sisustus- ja urheilukaupassa, ja kasvoi eniten kodintekniikassa.

Kokkolalaisen Putiikki Saunan Henki -myymälän yrittäjä Eija Tuliniemi ei ole yllättynyt työpaikkojen vähenemisestä. Tuliniemen mukaan asiakkaat kertovat usein myymälässä asioidessaan, että he saisivat myytävän tuotteen tilattua verkkokaupasta halvemmalla.

– Verkkokauppa ja marketit ovat kovia kilpailijoita.

Tuliniemi pyrkii erottautumaan kilpailijoista muun muassa ottamalla valikoimiin tuotteita, joita ei saa marketeista tai verkosta.

Hän pitää verkkokaupan kasvua valitettavana kaupunkien elinvoiman kannalta.

– Eihän se hyvältä tunnu. Kaupunki kuolee, jos pieniä yrittäjiä ja erikoiskauppoja ei enää ole.

Kaupan liiton mukaan vähittäiskaupan laskeva työllisyystrendi alkoi vuoden 2011 tienoilla. Vuoteen 2015 verrattuna vähittäiskaupasta on hävinnyt 19 000 työpaikkaa, joista 8000 viime vuoden aikana.

Työllisyyteen vaikuttavat myös hidas talouskasvu ja hidas kotitalouksien kulutuksen kasvu.

