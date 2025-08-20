Posti keskeyttää tavaralähetykset Yhdysvaltoihin

Julkaistu 20.08.2025 20:47(Päivitetty 36 minuuttia sitten)

MTV UUTISET – STT

Yhdysvaltoihin voi kuitenkin edelleen lähettää normaalisti dokumenttilähetyksiä sekä enintään 100 dollarin arvoisia lahjoja.

Posti kertoi keskiviikkona keskeyttävänsä tavaralähetykset Yhdysvaltoihin toistaiseksi 23. elokuuta alkaen.

Taustalla on Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tullipäätös. Trumpin hallinto päätti heinäkuussa poistaa tullivapauden maksimissaan 800 dollarin arvoisilta lähetyksiltä 29. elokuuta alkaen.

Päätöksen mukaan asiakkaiden on maksettava tullimaksut ennen kuin lähetykset voidaan kuljettaa Yhdysvaltoihin. 

Poikkeuksena ovat dokumenttilähetykset sekä yksityishenkilöiden toisilleen lähettämät lahjalähetykset, joiden arvo on enintään 100 dollaria.

Postin mukaan Yhdysvaltain tulliviranomaiset eivät ole vielä tarkentaneet, miten maksaminen käytännössä tapahtuu. 

Eri maiden postiyrityksillä ei Postin mukaan ole käytössään järjestelmiä vaadittujen tullimaksujen keräämiseen.

– Tilanne aiheuttaa epävarmuutta kuljetusmahdollisuuksien, palautusprosessien ja vastuiden osalta myös Suomessa. Tästä syystä tavaralähetysten keskeyttäminen Yhdysvaltoihin toistaiseksi on tällä hetkellä ainoa mahdollinen ratkaisu, Posti kirjoittaa tiedotteessaan.

Myös muun muassa Viro, Ruotsi, Tanska ja Norja ovat Postin mukaan ilmoittaneet keskeyttävänsä kaupallisen tavaraliikenteen Yhdysvaltoihin.

– Viimeinen lähetyspäivä paketeille ja tavaraa sisältäville kirjeille Yhdysvaltoihin on perjantai 22. elokuuta 2025, Posti kirjoittaa tiedotteessaan.

