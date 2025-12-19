Joulukuu on ylivoimaisesti vuoden suurin vähittäiskaupan myyntikuukausi. Kivijalkakauppa on edelleen suosituin joululahjojen ostospaikka, mutta verkko-ostamisen suosio kasvaa koko ajan. Myös vanhemmat ikäryhmät ovat löytäneet verkkokaupat.

Joulun alla pakettien määrä Suomen suurimmassa lajittelukeskuksessa Vantaalla on vaikuttava.

– Vilkasta on, mutta ruuhkaa ei ole. Tämä on Postille vuoden kohokohta ja volyymit ovat korkealla. Paketteja tulee joka puolelta maailmaa. Meidän isoimmat lähettäjämaat ovat Saksa ja Ruotsi, kertoo Posti Groupin tuotantojohtaja Mikko Hoikkala.

Laatikot täyttyvät vauhdilla S-ryhmän logistiikkakeskuksessa.MTV

Kiirettä verkkokaupoissa

Kiirettä on myös S-ryhmän käyttötavarakaupan logistiikkakeskuksessa Sipoossa. Verkkokaupan tilauksia kerätään ja paketoidaan aamusta iltaan.

– Ihan kaikissa ikäryhmissä verkkokauppaostaminen kasvaa. Erityisesti vanhemmissa ikäryhmissä me nähdään sitä kasvua myöskin, eli vanhemmat ikäryhmät ovat oppimassa siihen verkko-ostamiseen koko ajan enemmän ja enemmän. Uskomme, että kasvu tulee jatkumaan vielä pitkään. Tänä vuonna meidän verkkokaupan myynti on kasvanut noin kolmanneksen viime vuodesta, huomauttaa Sokos Emotionin myyntipäällikkö Heidi Karinkanta.

Myös Postissa uskotaan verkkokaupan kasvuun.

– Selkeästi verkkokauppamarkkina kasvaa, ja tässä on vielä kasvupotentiaalia, arvioi Hoikkala.

Kaupan tärkein sesonki

Tuoreen Paytrailin tutkimuksen mukaan 90 prosenttia vastaajista oli tehnyt verkko-ostoksia viimeisen kuukauden aikana. Eniten verkosta ostavat nuoremmat ikäryhmät, mutta vanhimmassakin ikäryhmässä neljä viidestä oli käynyt verkko-ostoksilla.

Kaupalle joulu on tärkein sesonki niin verkossa kuin kivijalkakaupassakin.

– Noin neljännes koko vuoden myynnistä tehdään marras–joulukuussa. Luku on suunnilleen sama sekä verkkokaupassa että myymälöissä. Toki verkkokaupassa se ostaminen lähtee vähän aikaisemmassa vaiheessa liikkeelle ja myymälöissä vielä ihan viimeiset päivät ennen joulua ovat vielä tosi vilkkaita, sanoo Karinkanta.

Hyviä diilejä etsitään

Kireä taloustilanne näkyy joulukaupassakin.

– Kampanjat korostuvat ehkä vielä voimakkaammin kuin aikaisemmin. Suomalaiset ovat kyllä valmiita kuluttamaan jouluna, mutta hakevat hyvää hinta-laatusuhdetta ja ratkaisuja ja niitä hyviä diilejä, uskoo Karinkanta.

Viimeiset lahjat hankitaan aattona

Jouluostoksia tehdään viime hetkeen asti.

– Kyllä ne asiakkaat ostavat meiltä ihan sinne jouluun asti, ihan sinne viimeisille päiville. Verkossa ostaminen alkaa hiipumaan pikkuisen aikaisemmin, mutta ihan viimeisiin päiviin asti niitä viimeisiä lahjoja ostetaan ja kiireisimmät hakevat ne sitten ihan jouluaattona vielä, tietää Sokos.fi:n verkkokaupan kehitysjohtaja Mikko Lehtoniemi.

Jouluostoksissa suomalaiset ovat melko perinteisiä. Pehmeisiin paketteihin kääritään neuleita, alusvaatteita ja yöpaitoja. Joka vuosi suosikkilahjojen joukosta löytyy kuitenkin myös yllätyksiä.

– Ehkä tämän vuoden yllättäjä meillä on ollut siellä korujen puolella. Koruja on myyty tänä vuonna ennätyspaljon, paljastaa Karinkanta.