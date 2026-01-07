Helsingin postikeskuksessa konelajittelu vie työpaikat jopa lähes 80 vakituiselta työntekijältä.

Posti kertoo tehostavansa toimintaansa alan markkinamurroksen vuoksi. Yhtiö tekee alkuvuoden aikana muutoksia toimintaansa ja vähentää enintään 172 vakituista työpaikkaa.

Posti työllistää Suomessa yli 13 000 henkilöä.

Suurin osa vähennyksistä kohdistuu Helsingin postikeskuksen lajitteluun, josta vähennetään konelajittelun myötä enintään 79 vakituista työpaikkaa.

Seuraavaksi eniten eli enintään 44 vakituista työntekijää lähtee asiakaspalvelusta, jota aiotaan jatkossa keskittää Postin suurimpiin asiakaspalvelukeskuksiin Helsinkiin ja Rovaniemelle. Vuoden 2026 aikana asiakaspalvelupisteet aiotaan lakkauttaa Kuopiossa, Jyväskylässä, Tampereella ja Liedossa.

Siirtämällä palveluita viidestä eri myymälästä kumppaniverkostolle aiotaan vähentää enintään 27 vakituista työntekijää. Myymälät sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Jyväskylässä.

Perus- ja varhaisjakelutuotannosta vähenee enintään 22 vakituista työpaikkaa.

Postin tiedotteessa sanotaan, että suunniteltujen muutosten tavoitteena on, että irtisanomiset jäisivät mahdollisimman vähäisiksi.

Henkilöstöä tuetaan muutostilanteessa muun muassa tarjoamalla tuettuja vapaaehtoisia ratkaisuja, mahdollisuutta siirtyä liiketoimintaryhmien välillä uusiin tehtäviin tai tarjoamalla koulutusta.

– Haluamme varmistaa, että palvelumme vastaavat asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin ja että pystymme tarjoamaan niitä pitkäjänteisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Laajennamme suosittua pakettiautomaatti- ja palvelupisteverkostoomme, joka kattaa jo nyt yli 3 300 pistettä eri puolilla Suomea. Kehitämme toimintaamme myös teknologian ja automaation avulla, tuotannosta vastaava johtaja Mikko Hoikkala sanoo Postin tiedotteessa.