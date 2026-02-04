Posti vähentää 121 työntekijää muutosneuvotteluiden päätteeksi, kertoo yhtiö tiedotteessaan.
Lisäksi työntekijöitä siirtyy Postin sisällä eri tehtäviin muutosneuvotteluiden päätteeksi.
Muutoksena Helsingin postikeskuksen lajittelun automaatioastetta lisätään.
Viiden Postin oman myymälän palvelut siirtyvät kumppaniyritysten hoidettaviksi tai Postin muihin palvelupisteisiin tai pakettiautomaatteihin maalis-huhtikuussa.
Vähennystarpeen taustalla on Postin mukaan postialan yleinen markkinamurros.
– Asiakkaiden tarpeet ja yhteiskunnallinen toimintaympäristö muuttuvat ja kehittyvät aiempaa nopeammin. Ne edellyttävät meiltä toiminnan uudistamista, tuotannosta vastaava johtaja Mikko Hoikkala sanoo tiedotteessa.
Neuvottelujen alkaessa kokonaisvähennystarpeeksi arvioitiin enintään 172 vakituista ihmistä.