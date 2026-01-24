Sanna Suvanto-Harsaae on kuuden yrityksen hallituksen puheenjohtaja ja Suomen elinkeinoelämän vaikutusvaltaisin nainen.
Muun muassa Finnairin ja Postin hallituksen puheenjohtajana toimiva Sanna Suvanto-Harsaae on Suomen elinkeinoelämän vaikutusvaltaisin nainen.
Hän opiskeli kauppakorkeassa Ruotsin suurimmassa yliopistossa Lundissa, mutta paljasti Huomenta Suomessa, että tärkeimmät opit työelämään tarttuivat mukaan luentosalien ja tenttikirjojen ulkopuolelta.
– Elämä oli aika vauhdikasta, mutta se on hirveän tärkeää oikeasti. Opin varmaan enemmän [opiskelija]haalarissa elämää kuin opin siellä akateemisesti, Suvanto-Harsaae paljasti Huomenta Suomessa.
– Pitää näyttää, että on ollut ihminen ja elänyt. Kukaan ei ole pelkästään puheenjohtaja tai toimitusjohtaja. Täytyy olla mukana koko ihmisenä.
Huomenta Suomen haastattelussa Sanna Suvanto-Harsaae kertoo muun muassa, millaisen työnteon mallin oppi isovanhemmiltaan ja vanhemmiltaan sekä mikä on yksi tärkeimpiä valintoja naiselle, joka haluaa sekä lapsia että uran.