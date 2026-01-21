MTV Katsomossa julkaistu Rikospaikan dokumentti poliisin erikoisjoukosta Karhusta valottaa valmiusyksikön toimintaa, jonka keskiössä ovat vaativat ja vaaralliset tehtävät, kuten kiinniottotilanteet.
Poliisin valmiusyksikkö Karhuun pääsevät vain parhaat.
– Nostaisin esille kolme tärkeää ominaisuutta: päätöksentekokyky, paineensietokyky ja yhteistyökyky. Myös juonikkuus on yksi meidän ase, Karhu-yksikön päällikkö Juha Hietala kertoo dokumentissa.
Karhu on vuosien saatossa saanut toiminnastaan kiitosta myös kansainvälisesti. Erityisesti toissavuotinen Eagle S-operaatio toi laajalti lisää arvostusta poliisin valtakunnalliselle valmiusyksikölle.
Dokumentti Karhu-ryhmästä tarjoaa ennennäkemätöntä materiaalia operaatiosta, jossa erikoisjoukot laskeutuivat Venäjän varjolaivastoon kuuluneelle tankkerille ja ottivat sen komentosillan haltuunsa.
– Se oli onnistunut tehtävä. Meihin luotetaan, Hietala sanoo.
Operaatiossa mukana olleet kokeneet Karhu-ryhmän jäsenet olivat varautuneet myös mahdolliseen aseelliseen konfliktiin.
Jännitykselle ei ole tilaa
Valmiusyksikkö on kuitenkin harjoitellut 20 viime vuotta isosti myös merellisiä tilanteita.
– Tilaa jännitykselle ei edes ollut. Säännöllinen ja laadukas harjoittelu tuottaa tulosta, 14 vuotta Karhu-ryhmässä toiminut Echo1 toteaa dokumentissa.
– Suomalaisille kun antaa tehtävän, ne tekevät sen, 20 vuotta Karhu-ryhmässä ollut operaattori Karhu5 lisää.
Operaattorit kertovat dokumentissa myös siitä, kokevatko he pelkoa tehtävillä.
– Pelko voi olla enemmän jännitystä eli painetta siitä, että tehtävä saadaan onnistuneesti suoritettua loppuun, Echo1 sanoo.