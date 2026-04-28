Nainen kiisti oikeudessa syytteen törkeästä kavalluksesta. Oikeus oli toista mieltä.

SOS-lapsikylän entinen aluejohtaja on tuomittu yli vuoden pituiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen törkeästä kavalluksesta Oulussa vuosina 2018–2020.

Oulun käräjäoikeus antoi tuomionsa asiassa tällä viikolla.

SOS-lapsikylä on toiminut Suomessa yli 60 vuotta. Nainen työskenteli säätiölle, kunnes erosi vuonna 2020. Säätiö oli jo tuolloin pyytänyt naiselta kirjallista selvitystä kuluista.

Riidatonta asiassa oli, että naisella oli oikeus lapsikyläsäätiön käyttötileihin ja hänellä oli säätiön luottokortti käytössään.

Myöskään hankinnoista ei ole riitaa. Kyse oli siitä, oliko nainen tehnyt hankinnat säätiön toimintaan liittyen vai omiin tarkoituksiinsa.

Tavarat jäivät kateisiin

Nainen oli ostanut muun muassa lääkkeitä ja lääketarvikkeita, kirjoja, liikuntapalveluita ja vaatteita säätiön rahoilla ainakin 82 000 euron arvosta.

Kaikki hankinnat jäivät kateisiin.

Naisen mukaan hän oli tehnyt hankintoja järjestön tukiperheiden puolesta. Hän kiisti syytteen kokonaisuudessaan.

Useat todistajat kertoivat oikeudessa, että esimerkiksi vaatehankinnat eivät kuuluneet säätiön toimintaan. Perhehoidossa olevien lasten vaatehankinnat olivat sisältyneet sijaisperheen kulukorvauksiin ja taas perhekuntoutuksessa olleet ovat voineet anoa kunnalta vaaterahaa vaatehankintoihin.

Oikeudessa syytetty ei myöskään osannut kertoa, miksi vaatehankintoja oli tehty Oulun ulkopuolella Etelä-Suomessa, viikonloppuisin tai hänen loma-aikoinaan.