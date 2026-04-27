Poliisilla ei ole varmuutta tyttöjengin "johtohahmosta". Kokoonpano on myös iso kysymysmerkki.

Rötöstelevä alaikäisistä koostuva tyttöporukka Helsingin Vuosaaressa on viime aikoina kiinnittänyt poliisin huomion.

Porukka on epäiltynä useista rikoksista, joihin kuuluu muun muassa pahoinpitelyjä, uhkauksia, ryöstöjä sekä muita vahingontekoja.

Helsingin poliisilaitoksen rikoskomisario Marja Väätti kertoo MTV Katsomon illan Asian ytimessä -ohjelmassa, että poliisi ei vieläkään ole päässyt täyteen ymmärrykseen siitä, miksi tytöt tekevät tätä.

– Me ollaan muun muassa puhutettu näitä rikollisista teoista epäiltyjä lapsia ja me ei olla tässä selvitystyössä saatu selkeyttä siitä, mikä on motiivi, mikä on taustalla näissä teoissa.

– Me ollaan toki tätä heiltä kyllä kysytty, Väätti kertoo.

Poliisilla on tiedossa, että porukan tekemiä rikoksia ja pahoinpitelyjä on kuvattu ja sittemmin levitetty sosiaalisessa mediassa. Väätti kertoo, että se on yleistä.

– Se on sellainen asia, mikä tällaista keski-ikäistä naista hieman ihmetyttää, että miksi sitä tehdään. Sitä varmaan pitäisi kysyä nuorilta itseltään, mistä siinä on kysymys.

Kokoonpanot muuttuvat, osa aktiivisempia

Poliisi on tunnistanut ilmiön tiimoilta noin kymmenen hengen porukan. Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että ryhmä liikkuisi aina tällä samalla kokoonpanolla.

Tyttöjen "ryhmädynamiikka" ei ole myöskään täysin polisiin tiedossa.

– Näitä epäiltyjä rikoksia on tehty eri kokoonpanoissa. Osa näistä tytöistä on useammissa rikosasioissa epäiltyinä ja myös vakavammista teoista. Osa on ollut aktiivisempia.