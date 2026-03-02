Falunin maailmancupin kilpailuista sivuun jäänyt Iivo Niskanen on mukana Suomen joukkueessa Lahdessa käytävissä Salpausselän kisoissa.

Niskanen sairastui kesken Milano-Cortinan olympialaisten ja jätti päätösviikonloppuna hiihdetyn miesten 50 kilometrin perinteisen kisan kesken.

Lahdessa Niskanen hiihtää 10 kilometrin perinteisen hiihtotavan kilpailun sunnuntaina.

Myös Krista Pärmäkoski osallistuu Salpausselän kisoihin. Uransa tähän kauteen lopettava Pärmäkoski osallistuu sekä lauantain vapaan sprinttiin että sunnuntain 10 kilometrille. Kerttu Niskanen osallistuu vain sunnuntain kilpailuun.

Lauantaina Lahdessa kisaa myös Falunin sprintissä kaatunut Jasmi Joensuu. Sunnuntaina perinteisen kympillä nähdään Perttu Hyvärinen, joka Ylen mukaan jättää Salpausselällä jäähyväiset maailmancupille.



Yhdistetyssä Salpausselällä nähdään ensimmäistä kertaa naisten maailmancup-kilpailu. Suomea edustavat Heta Hirvonen ja Minja Korhonen. Miesten yhdistetyssä mukana ovat olympiasankarit Ilkka Herola ja Eero Hirvonen.

Suomen joukkue Salpausselän kisoihin:

Maastohiihto, sprintti:

Naiset

Josefiina Böök, Ella Noora Haapalehto (U23), Jasmi Joensuu, Vilma Jylhä, Jasmin Kähärä, Katri Lylynperä, Hilla Niemelä, Vilma Nissinen, Tiia Olkkonen, Krista Pärmäkoski, Amanda Saari, Eevi-Inkeri Tossavainen (U23)