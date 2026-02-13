Yksi henkilö sai vammoja Keravalla torstai-iltana. Poliisi epäilee väkivaltarikosta.
Poliisi kaipaa lisätietoja torstai-illan väkivaltatilanteesta Keravalla Kalevan kaupunginosassa. Tiedossa on vain se, että yksi uhri sai vammoja.
Poliisi ei esimerkiksi tiedä, onko teko tapahtunut sisällä tai ulkona, tai kuinka monta ihmistä epäiltyyn väkivallantekoon liittyy.
– Tapahtumapaikasta meillä ei tässä vaiheessa ole ihan täyttä varmuutta. Asiaan osalliset henkilöt eivät ole olleet halukkaita selvittämään asiaa, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Sanna Rentola.
Poliisin mukaan osalliset tuntevat toisensa ainakin jollain tasolla, ja epäillyssä väkivallanteossa on ollut kyse aiempiin erimielisyyksiin liittyvistä asioista.