Poliisi kehottaa ihmisiä harkitsemaan tarkkaan, kenet päästää sisälle kotiinsa.
Postipaketin toimittajaa esittänyt mies pääsi sisälle asuntoon ja anasti asunnon omistajan lompakon Hämeenlinnassa lauantai-iltana 10. tammikuuta. Asiasta tiedottaa Hämeen poliisilaitos.
Paketin toimittaja oli pyytänyt asunnon omistajalta kuittauksen paketista sekä pankkikortin, koska toimitettava paketti maksoi vastaanottajalle pienen summan.
Kun paketin toimittaja oli poistunut, asunnon omistaja huomasi lompakkonsa hävinneen.
Lompakon katoaminen huomattiin nopeasti, ja lompakon mukana mennyt pankkikortti suljettiin noin puolen tunnin sisällä tapahtumasta. Kortilla oli kuitenkin ehditty jo nostaa rahaa pankkitililtä.
Myöhemmin samana iltana niin ikään Hämeenlinnassa kaksi miestä oli esittänyt paketin toimittajia ja paketin kuittauksen varjolla yrittänyt päästä sisälle asuntoon. Tässä tapauksessa asunnon omistaja ei ollut päästänyt miehiä sisälle, jolloin he olivat poistuneet eikä rikosvahinkoa syntynyt.
Hämeen poliisi tutkii tapahtumia rikosnimikkeillä varkaus ja maksuvälinepetos sekä varkauden yritys.
Poliisi: Ole tarkkana
Poliisi kehottaa olemaan tarkkana tilanteissa, joissa paketteja toimitetaan kotiin.
Normaalisti paketit toimitetaan arkipäivinä, ei viikonloppuna. Paketin toimittajat saattavat pyytää kuittausta ovelle toimitetusta paketista, mutta yleensä paketin vastaanottajan ei tarvitse toimitushetkellä maksaa paketista mitään.
Poliisi muistuttaa, että paketin toimittajalla ei ole mitään syytä tulla sisälle asuntoon, ellei etukäteen ole sovittu paketin sisälle kantamisesta.
Näin suojaudut huijaukselta