Näin suojaudut huijaukselta Mieti ensin, odotatko lähetystä joltain ihmiseltä tai yritykseltä.

Älä päästä tuntemattomia ihmisiä sisälle asuntoosi. Voit vastaanottaa lähetyksen asuntosi ovella tai ulkopuolella.

Lähetyksiin liittyvät maksut hoidetaan tavallisesti suoraan yritysten kanssa, eikä lähetille tarvitse maksaa mitään.

Älä anna lähetille rahaa tai pankkikorttitietojasi.

Jos epäilet tulleesi huijatuksi, tee poliisille sähköinen rikosilmoitus.