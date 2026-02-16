24 tunnin uhalla pelotteleva huijaussähköposti kannattaa poistaa liitteitä avaamatta.

Sisä-Suomen poliisilaitos varoittaa sähköpostitse liikkuvasta tietojen kalasteluyrityksestä.

– Viesteissä poliisiksi esittäytynyt lähettäjä kertoo vastaanottajan vierailleen verkkosivuilla, jotka luokitellaan kielletyiksi. Vastaanottajaa uhataan vakavilla oikeudellisilla seuraamuksilla, mikäli hän ei ryhdy toimenpiteisiin 24 tunnin kuluessa viestin vastaanottamisesta, poliisilaitoksen Facebook-tilillä kerrotaan.

Kyseiset viestit eivät ole poliisilta.

Poliisilaitos muistuttaakin, että poliisi ei koskaan pyydä sähköpostite pankkitunnuksia, salasanoja tai maksutietoja. Poliisi ei myöskään uhkaa rangaistuksilla sähköpostin välityksellä.

Lisäksi poliisin viralliset sähköpostiosoitteet päättyvät aina poliisi.fi-päätteeseen.

Poliisin julkaisusta selviää, miltä huijausviesti näyttää. Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen