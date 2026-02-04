Rikolliset saivat haalittua eniten rahaa erilaisilla tietojenkalasteluhuijauksilla.
Suomalaisilta vietiin viime vuonna reilut 70 miljoonaa euroa erilaisissa huijauksissa, kertoo Finanssiala-etujärjestö.
Eniten rahaa rikolliset saivat haalittua erilaisilla tietojenkalasteluhuijauksilla, joilla vietiin suomalaisilta yhteensä noin 22 miljoonaa euroa.
Seuraavaksi eniten huijarit veivät rahaa sijoitushuijauksilla, noin 19 miljoonaa euroa, ja turvatilihuijauksilla, vajaat 15 miljoonaa euroa.
Kaikkiaan suomalaisilta yritettiin huijata viime vuonna lähes 150 miljoonaa euroa. Pankit saivat palautettua tai estettyä rikollisille matkalla olleista maksuista yli puolet.
