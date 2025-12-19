Poliisi varoittaa jälleen uudesta huijaustavasta joulun alla.

Poliisin tietoon on tullut useita tapauksia, jossa rikolliset ovat tekeytyneet kukka- tai pakettiläheteiksi ja saaneet huijatuksi uhreiltaan rahaa ja muuta omaisuutta.

Etenkin Pirkanmaalla on Sisä-Suomen poliisin tiedotteen tapahtunut loppuvuoden aikana useita tapauksia, joissa toistuu samanlainen tekotapa.

– Huijari on tekeytynyt esimerkiksi kukkalähetiksi ja kertonut toimittavansa uhrille kukkalähetystä tai muuta pakettia, mutta vaatinut ensin pientä toimitusmaksua lähetyksen luovuttamiseksi, poliisi selvittää tiedotteessaan.

Huijarille ei ole poliisin mukaan käynyt maksutavaksi käteinen raha, vaan tämä on vaatinut uhria maksamaan toimitusmaksun pankkikortilla.

– Huijari on päässyt sisään asuntoon ja anastanut omaisuutta tai urkkinut tilinkäytön mahdollistavia tunnuksia. Niiden avulla on sitten aiheutettu taloudellista vahinkoa uhreille.

Paketin toimittajaa ei tarvitse päästää asuntoon

Poliisi kehottaa varovaisuuteen ja muistuttaa, että kukka- tai pakettilähetyksen toimittajaa ei tarvitse päästää sisälle asuntoon.