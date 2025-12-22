Kirjepostin jakaminen loppuu Tanskassa nykymuodossaan tämän vuoden lopussa, kertoo The Guardian.
Tanskassa kirjepostin jakelusta vastannut PostNord toimittaa viimeisen kirjeensä maassa 30. joulukuuta tänä vuonna.
PostNord on vastannut kirjeiden jakelusta Tanskassa siitä asti, kun Ruotsin ja Tanskan postilaitokset yhdistyivät PostNordiksi vuonna 2009. Tätä ennen kirjeitä toimitti Tanskassa Post Danmark aina vuodesta 1642 alkaen.
Yksi aikakausi Tanskan yli 400-vuotisessa kirjepostin perinteessä on siis tulossa päätökseensä.
PostNordin päätös lopettaa kirjepostin jakelu Tanskassa julkistettiin jo aikaisemmin tänä vuonna. Samassa yhteydessä kerrottiin, että yhtiöstä katoaa 1 500 työpaikkaa ja tanskalaisesta katukuvasta 1 500 punaista, kirjeille tarkoitettua postilaatikkoa.
Päätöstä on perusteltu digitalisoitumisella. Kirjepostin määrä on laskenut Tanskassa 25 vuoden aikana yli 90 prosentilla. Sen sijaan verkkokauppa ja sitä myötä pakettien määrä on kasvanut.
Jatkossa PostNord aikookin keskittyä Tanskassa pakettipalveluihin. Ruotsissa yhtiö jatkaa edelleen myös kirjepostin parissa.
Tanskalaiset pystyvät jatkossakin lähettämään kirjeitä maan markkinoilla jo nyt toimivan Dao-nimisen yrityksen kautta. Se kuitenkin vaatii asioimista yrityksen toimipisteessä sekä siirtymistä sähköiseen maksamiseen verkkokaupassa tai sovelluksessa.
Tanskan lain mukaan ihmisillä täytyy säilyä mahdollisuus lähettää kirjeitä. Jos myös Dao lopettaisi palvelun, maan hallitus olisi siis velvollinen löytämään sille korvaajan.