Mehiläisen nimissä on liikkeellä huijaustekstiviestejä, jotka olisivat saattaneet toimia paremmin vielä muutama vuosi sitten.
Yksityisiä terveydenhuollon palveluja tarjoavan Mehiläisen nimissä on liikkeellä huijausviestejä, joissa saatetaan muistuttaa esimerkiksi olemattomasta rokotusajasta.
Viesteissä ohjataan nettisivuille, joiden nimen osana on käytetty sanaa mehilainen tai mehiläinen.
MTV Uutisten näkemässä huijausviestissä muistutettiin koronarokotusajasta, joka olisi viestin mukaan ollut seuraavana päivänä.
– Peruuttamattomasta käynnistä veloitetaan käyntimaksu, viestissä todettiin.
Viestin lopussa oli linkki osoitteeseen www.omamehil.fi.
Mehiläinen varoittaa huijauksista omassa tiedotteessaan. Tiedotteessa varoitetaan avaamasta linkkiä. Jos linkin on kuitenkin avannut, on syytä olla yhteydessä omaan pankkiin.
Jos saat huijausviestin "Mehiläiseltä", toimi näin:
- Poista viesti heti avaamatta linkkiä. Viestin sisältö ei ole aiheellinen, vaan sen tarkoitus on ohjata vastaanottaja huijaussivustolle.
- Jos avasit epähuomiossa linkin ja annoit sivustolle pankkitunnuksesi tai muita maksutietoja, ota yhteyttä oman pankkisi tai maksupalveluiden tarjoajasi asiakaspalveluun. Toimi saamiesi ohjeiden mukaan.
- Jos kohtaat kalasteluviestin, voit tehdä siitä ilmoituksen Mehiläiseen osoitteeseen abuse@mehilainen.fi
- Lue lisää huijausviestien tunnistamisesta täältä: https://www.mehilainen.fi/tietosuoja/tunnista-huijausviestit
Lähde: Mehiläinen.