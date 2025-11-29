Suojelupoliisi voi saada oikeudet tiedusteluun kotirauhan piirissä ja ilman tarkkaan yksilöityä rikosepäilyä. Supon päällikkö Juha Martelius perustelee hanketta MTV:n Uutisextrassa, mutta vaikenee Petteri Orpon ja Mari Rantasen kiistasta.

Poliisi saa lisää oikeuksia seurata kansalaisten puheluita ja viestejä, jos oikeusministeriön asettaman työryhmän esitys menee läpi.

Seuraamiseen ei jatkossa vaadittaisi enää juuri tiettyyn henkilöön kytkeytyvää epäilyä rikoksesta. Laajempi tiettyyn ihmisryhmään liittyvä vakavan rikoksen uhka riittäisi.

Helsingin Sanomien mukaan esitystä perustellaan järjestäytyneellä rikollisuudella, katujengeillä, terrorismin uhalla ja valtiollisten toimijoiden masinoimalla rikollisuudella.

Suojelupoliisin (Supo) päällikön Juha Marteliuksen mukaan hanke olisi perusteltu.

– On äärimmäisen tärkeää, että olemme omassa toiminnassamme riittävän ajoissa liikkeellä, Martelius sanoo MTV:n Uutisextrassa.

Jos "tietyn tyyppiset, tietyn taustaiset" henkilöt kokoontuvat ja pyrkivät esimerkiksi peittämään toimintaansa, ja Supo tietää, että kokoontujilla on kytköksiä terrori- tai äärijärjestöihin, Supo haluaisi tarkkailla tilannetta, vaikka yksilöityjä rikosepäilyjä ei ole.