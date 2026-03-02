Vappu Pimiä vinkkaa ohjeen perheensä iltapalasmoothieen.
MTV:n ohjelmista tuttu juontaja Vappu Pimiä on myös intohimoinen ruoanlaittaja ja leipoja. Olemme aiemmin vinkanneet MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla muun muassa Vapun suosittujen yön yli -sämpylöiden ohjeen.
Vappu Pimiä liittyy 3. maaliskuuta alkavalla Masterchef Suomi -kaudella tuomaristoon Helena Puolakan ja Henri Alénin rinnalle arvioimaan Suomen 12 kovimman amatöörikokin annoksia. Jaksot näet MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa!
Maaliskuussa 2025 Vappu jakoi omilla Instagram-sivuillaan smoothieohjeen. Vappu kertoo smoothien olevan yleensä perheen iltapalaruokaa.
– Viime aikoina se on ollut tällainen mustikka-banaanismoothie ja mun salainen ase näissä marjasmoothieissa on raaka kananmuna. Siitä tulee ihanaa kermaisuutta ja tietty protskua, Vappu kirjoitti Instagramissa.
Vapun mustikka-banaanismoothie
Vapun mukaan ohjeen määrät ovat suuntaa-antavia ja tällä reseptillä tulee noin 3–4 annosta.
1,5 banaania pakastettuna
2–3 dl pakastemustikoita (kotimaisia)
2 luomukananmunaa
Noin 1–1,5 dl rahkaa (esim. Skyr vanilja)
3–4 rkl vanilja-proteiinijauhetta
Noin 4–5 dl makeuttamatonta mantelimaitoa tai muuta kasviperäistä maitoa
Tarvittaessa loraus vettä (jos jää liian paksuksi)
Surauta tasaiseksi tehosekoittimessa ja nauti heti!
