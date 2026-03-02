Vappu Pimiä vinkkaa ohjeen perheensä iltapalasmoothieen.

MTV:n ohjelmista tuttu juontaja Vappu Pimiä on myös intohimoinen ruoanlaittaja ja leipoja. Olemme aiemmin vinkanneet MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla muun muassa Vapun suosittujen yön yli -sämpylöiden ohjeen.

Vappu Pimiä liittyy 3. maaliskuuta alkavalla Masterchef Suomi -kaudella tuomaristoon Helena Puolakan ja Henri Alénin rinnalle arvioimaan Suomen 12 kovimman amatöörikokin annoksia. Jaksot näet MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa!

Maaliskuussa 2025 Vappu jakoi omilla Instagram-sivuillaan smoothieohjeen. Vappu kertoo smoothien olevan yleensä perheen iltapalaruokaa.

– Viime aikoina se on ollut tällainen mustikka-banaanismoothie ja mun salainen ase näissä marjasmoothieissa on raaka kananmuna. Siitä tulee ihanaa kermaisuutta ja tietty protskua, Vappu kirjoitti Instagramissa.

Vapun mustikka-banaanismoothie

Vapun mukaan ohjeen määrät ovat suuntaa-antavia ja tällä reseptillä tulee noin 3–4 annosta.



1,5 banaania pakastettuna

2–3 dl pakastemustikoita (kotimaisia)

2 luomukananmunaa

Noin 1–1,5 dl rahkaa (esim. Skyr vanilja)

3–4 rkl vanilja-proteiinijauhetta

Noin 4–5 dl makeuttamatonta mantelimaitoa tai muuta kasviperäistä maitoa

Tarvittaessa loraus vettä (jos jää liian paksuksi)



Surauta tasaiseksi tehosekoittimessa ja nauti heti!

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran maaliskuussa 2025.