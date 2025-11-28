Suojelupoliisin päällikön mukaan Pohjoismaat ovat toistaiseksi välttyneet sabotaasi-iskuilta, mutta tilanne voi muuttua, kun taistelut Ukrainassa päättyvät.

Suojelupoliisin päällikön Juha Marteliuksen mukaan läntiseen Eurooppaan on vuoden aikana kohdistunut kolmisenkymmentä sabotaasi-iskua.

– Niistä tiedetään hyvinkin tarkkaan, minkälaista toimintaa niissä on taustalla. Työkalupakki, jolla länsieurooppalaisia valtioita vastaan toimitaan, on hyvinkin laaja. Me emme ole kaikkia sen pakin tavaroita ja työkaluja vielä löytäneet emmekä nähneet, ja uusia on varmasti tulossa, Martelius sanoo MTV:n Uutisextrassa.



Yksi viime aikojen vakavimmista sabotaaseista tehtiin pari viikkoa sitten Puolassa, kun keskeistä rautatieyhteyttä vaurioitettiin räjähteillä.



Rataa pitkin on toimitettu apua Venäjän hyökkäyksen kohteena olevalle Ukrainalle.

Pohjoismaat tähtäimessä?

Marteliuksen mukaan iskuilla pyritään ennen kaikkea psykologiseen vaikutukseen. Tavoitteena on saada kansalaiset kyseenalaistamaan poliittisia päätöksiä ja Ukrainalle annettavan tuen mielekkyyttä.



Pohjoismaat ovat Marteliuksen mukaan toistaiseksi välttyneet sabotaasi-iskuilta, koska Venäjä kohdistaa resurssinsa toisaalle.



– Tilanne voi muuttua ja varmasti muuttuukin kun tilanne siellä [Ukrainassa] rauhoittuu, Martelius sanoo.