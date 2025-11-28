Suojelupoliisin päällikkö Juha Martelius voi antaa Tiitisen listan, jos vaikkapa poliittisen historian tutkija hakee lupaa relevanttiin tutkimukseen. MTV:n Uutisextrassa hän kertoo keskustelleensa jo saksalaisten kanssa asiasta.

Legendaarinen Tiitisen lista voi olla lähitulevaisuudessa tutkimuskäytössä.

Tähän asti Suojelupoliisi (Supo) ei ole myöntänyt listaan tutkimuslupia, mutta nyt Supon päällikkö Juha Martelius kertoo MTV:n Uutisextrassa linjanmuutoksesta.

– Jos on sellainen omassa ammattikunnassaan etabloitunut toimittaja, joka on tutkinut esimerkiksi Suomen ja DDR:n välistä kanssakäymistä historian perspektiivistä, ehkä poliittisen historian tutkija, jonka tutkimussuunnitelma on sellainen, että Tiitisen listaan tutustuminen voisi tuottaa siihen tieteellistä lisäarvoa, olen valmis harkitsemaan tämän tyyppistä tutkimuslupaa, Martelius sanoo.

Siihen saisi siis tutustua. Lista ei tulisi julki, mutta jos uskottava hakemus tulee, olet valmis antamaan listan nähtäväksi tutkijalle?

– Ainakin olen valmis harkitsemaan sitä hyvin vakavasti.

– Ehkä tämä lista on nyt riittävästi elänyt jo omaa elämäänsä ja luulen, että siinä vaiheessa kun listasta jotain analyysia julkisuudessa tehdään, todennäköisesti suurin tunne ihmisille on pettymys. Ei siellä sitten ollutkaan sitä kaikkea mitä odotettiin.

Tiitisen lista on Marteliuksen mukaan syntynyt aikanaan "jossain määrin epämääräisissä olosuhteissa", eikä hän pidä sen varsinaista julkistamista tarkoituksenmukaisena.