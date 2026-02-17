Suomalaisille esimerkiksi kondomin käytön ehdottaminen on helppoa. Myös suostumusta kysytään useammin kuin muissa Pohjoismaissa.
Suomessa on tapahtunut kulttuurimuutos kondomin käytön ja siitä puhumisen suhteen. RFSUn tuoreen Kondomittari-tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat nyt Pohjoismaiden avoimimpia puhumaan kondomin käytöstä.
Peräti 72 prosenttia kokee kondomin käytön ehdottamisen uudelle kumppanille helpoksi. Tällä luvulla jätämme Ruotsin (56%), Norjan (51%) ja Tanskan (46%) kauas taakse.
Myös kondomien käyttö on kääntynyt nousuun. Viimeisen vuoden aikana 41 prosenttia suomalaisista on käyttänyt kondomia, ja nuorista 16–20-vuotiaista jopa 70 prosenttia.
Ensimmäisellä seksikerralla kondomin käyttö nousi nuorilla vuodessa 66 prosentista 78 prosenttiin.
Viiden jälkeen -ohjelmassa vierailleen RFSU:n tuotepäällikön Maria Uusi-Rauvan mukaan suomalaiset ovat suoruudessaan erilaisia verrattuna pohjoismaisiin naapureihinsa.
– Rohkenen väittää, että suomalaisilla on paljon mutkattomampi asenne seksiin. Olemme aika suoraviivaisia ja suorasanaisia, mitä tulee seksin ehdottamiseen.
Kondomin käyttö ei ole ainoa asia, mistä suomalaisten on helppo puhua. Myös suostumusta kysytään Suomessa selvästi useammin kuin muissa Pohjoismaissa.
RFSU:n tutkimuksessa 73 prosenttia suomalaisista kysyy suostumusta seksiin suoralla kysymyksellä. Toiseksi parhaita ovat ruotsalaiset, joista 63 prosenttia käyttää suoraa kysymystä.