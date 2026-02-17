– Rohkenen väittää, että suomalaisilla on paljon mutkattomampi asenne seksiin. Olemme aika suoraviivaisia ja suorasanaisia, mitä tulee seksin ehdottamiseen.

Suomessa on tapahtunut kulttuurimuutos kondomin käytön ja siitä puhumisen suhteen. RFSUn tuoreen Kondomittari-tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat nyt Pohjoismaiden avoimimpia puhumaan kondomin käytöstä.

Miksi suomalaiset pesevät naapurinsa seksipuheessa ja missä olisi vielä parannettavaa? Katso koko Viiden jälkeen -haastattelu jutun alusta.