Tulevalla kaudella Bachelor Suomi -ohjelman päätähtenä nähdään tv:stä tuttu ex-poliisi Arttu Kilpeläinen.
Tulevalla Bachelor Suomi -kaudella tosirakkautta etsii muun muassa Suomen surkein kuski -ohjelmassa tuomaroinut Arttu Kilpeläinen. Mies vieraili torstaina 8. tammikuuta Huomenta Suomessa ja julkisti asian suorassa lähetyksessä.
– Olen odottanut tätä hetkeä tosi kauan, että saan tämän harteiltani pois. Nyt ei tarvitse enää salailla, Kilpeläinen sanoo.
29-vuotias Kilpeläinen on Joensuusta kotoisin oleva entinen poliisi, joka päätti hiljattain tehdä elämässään tilaa mahdollisuudelle löytää parisuhde ja aito rakkaus.
Nykyään Kilpeläisen löytää podcast-studiosta, kouluista puhumasta päihteistä sekä somesta jakamassa elämänsä oppeja. Keväällä kuvattavaan ohjelmaan haetaan nyt sinkkunaisia, jotka ovat valmiita hyppäämään elämänsä seikkailuun.