Hän on Suomen uusi Bachelor! Julkisuudesta tuttu ex-poliisi etsii rakkautta 2:10 Katso videolta Arttu Kilpeläisen esittelyvideo! Julkaistu 08.01.2026 09:40 Rebeca Romero rebeca.romero@mtv.fi Tulevalla kaudella Bachelor Suomi -ohjelman päätähtenä nähdään tv:stä tuttu ex-poliisi Arttu Kilpeläinen. Tulevalla Bachelor Suomi -kaudella tosirakkautta etsii muun muassa Suomen surkein kuski -ohjelmassa tuomaroinut Arttu Kilpeläinen. Mies vieraili torstaina 8. tammikuuta Huomenta Suomessa ja julkisti asian suorassa lähetyksessä. – Olen odottanut tätä hetkeä tosi kauan, että saan tämän harteiltani pois. Nyt ei tarvitse enää salailla, Kilpeläinen sanoo. 29-vuotias Kilpeläinen on Joensuusta kotoisin oleva entinen poliisi, joka päätti hiljattain tehdä elämässään tilaa mahdollisuudelle löytää parisuhde ja aito rakkaus. Nykyään Kilpeläisen löytää podcast-studiosta, kouluista puhumasta päihteistä sekä somesta jakamassa elämänsä oppeja. Keväällä kuvattavaan ohjelmaan haetaan nyt sinkkunaisia, jotka ovat valmiita hyppäämään elämänsä seikkailuun. 9:56

Arttu Kilpeläinen paljasti suorassa Huomenta Suomen lähetyksessä 8. tammikuuta, että hän on Suomen seuraava Bachelor.

Saako Bachelor-Arttu sydämesi sykkimään? Hae ohjelmaan mukaan täällä!

Kilpeläinen etsii naista, jonka kanssa voi sekä nauraa että puhua syvällisesti. Parisuhteessa hänelle tärkeää on yhteys, jossa voi olla täysin oma itsensä: herkkä, vahva, lämmin, hauska ja rakastava. Hän unelmoi tavallisesta arjesta, johon kuuluu läheisyys, spontaanius ja turvallinen yhdessäolo.

Unelmana on lämmin koti, jossa tunteita ei piilotella ja hiljaisuus tuntuu turvalliselta.

– En ole mikään seurapiirikelluttelija unelmien poikamies, vaan pikemminkin luonnonläheisyyden vuoksi olen unelmien luolamies, kuvailee Arttu rempseästi itseään

Luonnonrauha, liikunta, hänen koiransa Bob ja vahva side Joensuussa asuvaan perheeseen ovat Kilpeläiselle tärkeitä.

Herkkyys on hänen supervoimansa, eikä hän pelkää näyttää tunteitaan. Samalla Kilpeläinen kokee, etteivät herkkyys ja maskuliinisuus ole toisiaan poissulkevia. Parisuhteessa Arttu arvostaa keskusteluyhteyttä, jossa kaikesta pystytään puhumaan, silloinkin kun se ei ole helppoa.

– Odotan sitä, että pääsen näkemään, miten paljon naiset ovat valmiita ottamaan vastaan tunnepuhetta. Olen semmoinen kissa pöydälle -henkinen tyyppi, ja mikäli toinen ei kestä kuulla sitä, mikä tekee minusta minut, on ihminen minulle väärä, Arttu pohtii.

Bachelorin matkassa kulkee viime kaudelta tuttu juontaja Shirly Karvinen. Ohjelma kuvataan keväällä 2026 ja esitetään MTV:llä myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Rebeca Romero MTV Uutiset Rebeca Romero työskentelee MTV Uutisissa apulaistuottajana. Hän suunnittelee ja toteuttaa viihdemaailmaan ja tv-ohjelmiin liittyviä journalistisia sisältöjä.