Pernilla Böckerman ja Arttu Kilpeläinen ovat eronneet – avaavat syitä podcastissa

Somevaikuttaja ja yrittäjä sekä Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman viime vuonna voittanut Pernilla Böckerman ja Arttu Kilpeläinen ovat eronneet. He kertovat asiasta Podimo-palvelussa ilmestyvässä podcastissaan Pernilla ja Kyttä.

Ex-pari menee suoraan asiaan jo ensimmäisen minuutin aikana.

– Tämä saattaa tulla varmasti monelle tosi puskista ja tietyllä tavalla tuli meillekin, vaikka asia oli jollain mittarilla odotettavissa pidemmän aikaa. Me olemme Pernillan kanssa eronneet, Kilpeläinen kertoo.

Molemmat sanovat, ettei eroon liity mitään isompaa draamaa ja he asuvat jo eri osoitteissa. Erosta puhuminen podcastissa ei ole helppoa kummallekaan, sillä tunteet nousevat pintaan.

Böckerman kuvailee tunteidensa olevan hyvin ristiriitaisia, koska he eivät riitele tai kinastele ollenkaan. Hän on siitä kiitollinen, että he ovat saaneet puhuttua asioita avoimesti läpi.

– Se, että olemme esimerkiksi tässä podistudiossa eronneina. Olen iloinen siitä, että kuitenkin on tosi helppo olla. Se tekee tästä tietyllä tavalla hämmentävää, koska meillä ei ole tapahtunut mitään kriittistä. En voi sanoa sinusta mitään pahaa. Vaikka kaikki on hyvin, niin se ei aina riitä, Böckerman kertoo.

Böckerman murtuu kyyneliin puhuessaan eron syistä.

– Pohdittavaksi tuli, mikä tämä meidän suhteemme on ja mitä me toisillemme olemme. Sä olet ollut mulle parin vuoden ajan tukipilari ja nyt sitä ei ole. Se on tosi pelottavaa myös. Vaikka tiedän, että et ole katoamassa mun elämästä yhtään mihinkään. Mutta se, mitä parisuhteen pitäisi sisältää, niin sen pitäisi sisältää vielä jotain suurempaa, mitä meillä ei ollut, Böckerman sanoo.

Pariskunta teki paljon töitä yhdessä, mikä lopulta koitui parisuhteen kohtaloksi. Heidän elämästään tuli aikataulutettua, eivätkä he enää pystyneet vain olemaan. Viime syksyn lopussa Böckerman ja Kilpeläinen alkoivat havahtua asiaan ja tämän vuoden puolella kupla niin sanotusti puhkesi.

– Se, että minkä takia tähän on päädytty, on ollut minun puoleltani tietynlaista sokeutta sille, että mä olen tavallaan puskenut sua tekemään enemmän ja enemmän töitä. Ja puskenut itseäni enemmän ja enemmän työhön mukaan – ja siihen, että tehdään yhdessä. Kunnes sitten yhtäkkiä huomasimme, että olemmeko me muuta kuin työkavereita, Kilpeläinen sanoo.

– Me ajauduttiin tosi nopeasti siihen tilanteeseen, että kun sä tulit sun poliisityöstä kotiin, niin me jatkoimme mun töitäni. Jatkoimme niitä töitä, mitä en yksin pystynyt tekemään. Esimerkiksi ottamaan kuvia ja tietyt tekstit. Huomasimme tosi nopeasti, että olemme tekemässä töitä kimpassa.

Molemmat kyynelehtivät podcastin aikana useampaan kertaan. He kokevat eropäätöksen olleen hyvä ja ovat kiitollisia siitä, että pystyvät puhumaan asioista avoimesti.