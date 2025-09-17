Vivianna Eksymä muisteli MTV Uutisten haastattelussa Bachelor Suomi -kokemustaan.

Bachelor Suomi -ohjelman viimeisimmältä, alkuvuonna päättyneeltä kaudelta tutuksi tullut Vivianna Eksymä saapui paikan päälle katsomaan suoraa Tanssii Tähtien Kanssa -lähetystä sunnuntaina 14. syyskuuta. Nainen kertoi MTV Uutisten haastattelussa, että hänelle kuuluu juuri nyt todella hyvää.

– Oli ihanan vauhdikas kesä. Sain myös ladata akkuja, reissata, ehkä olen muutamilla deiteilläkin käynyt. Odotan innolla syksyä, on tulossa mahtavia juttuja, hän iloitsi.

Eksymä muisteli haastattelussa Bachelor Suomi -kokemustaan. Ohjelman kuvaukset ovat piirtyneet hänen mieleensä lämpimänä muistona.

– En ehkä enää menisi uudestaan, yksi kokemus riittää, mutta toivottavasti pääsisin tulevaisuudessa olemaan mukana joissain muissa kivoissa projekteissa, hän sanoi.

Vivianna Eksymä saapui TTK-studiolle yhdessä ystävänsä Ella Toivaisen kanssa.Tomi Natri /All Over Press

Eksymä on Bachelor Suomi -kuvausten päättymisen jälkeen ollut tekemisissä muutamien ohjelmassa tapaamiensa henkilöiden kanssa. Hän kertoi, että oli juuri edellisiltana viettänyt rapujuhlia ohjelmassa niin ikään mukana olleiden Adan ja Fannin kanssa.

– Kävimme saunomassa ja uimassa, paransimme mimmien kesken maailmaa. Adan ja Fannin kanssa olen eniten (tekemisissä). Joonakseen (Kenttämies) olen törmännyt silloin tällöin jossain. Olemme hyvissä väleissä, hän kertoi.

Eksymä kertoi, että hänen rakkauselämänsä on tällä hetkellä melko hiljainen ja rauhallinen. Se on ollut hänen oma valintansa.

– Olen halunnut keskittyä itseeni ja saada työrintamalla itseni hyvään paikkaan. Sen jälkeen, kun siellä asiat rullaavat, niin sitten on myös tilaa rakkaudelle, hän totesi.